На протяжении многих лет вид головного убора матросов постоянно претерпевал изменения. Изменялась его форма, прилагались помпоны разных цветов или ленты.

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Представители французского флота XIX века носили головной убор с характерным красным помпоном, а бельгийцы столетия спустя одевали подобную кепи с украшением в виде лент и помпонов голубого цвета.



Sailor hat – трендовый летний головной убор / Фото из Elle

Форма sailor hat вдохновила многих дизайнеров на создание интересной интерпретации известного головного убора. На лето несколько знаменитых украинских брендов представили свою версию этого элемента гардероба, который удачно дополнит ваш образ.

Gunia Project, Marianna Senchina, Bevza, Ruslan Baginskiy представили стильные головные уборы, которые удачно дополнят ваши летние образы. Такой кепи подойдет под сарафан, платье, брючный костюм, белую рубашку с джинсами или кожаный комбинезон.



Sailor hat – трендовый летний головной убор / Фото из Elle



Sailor hat – трендовый летний головной убор / Фото из Elle



Sailor hat – трендовый летний головной убор / Фото из Elle



Sailor hat – трендовый летний головной убор / Фото из Elle