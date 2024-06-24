Беременная Хейли Бибер восхитила модным образом в бежевом платье и жакете: волшебный кадр

Американская модель Хейли Бибер ожидает появления первенца. После объявления о своей беременности, манекенщица некоторое время находилась в "модной тени", а недавно начала демонстрировать свои беременные образы, которые просто поражают.

Модель беременна от мужа, певца Джастина Бибера, с которым замужем с 2018 года. Хейли Бибер за выходные уже успела продемонстрировать эффектный образ в кружевном прозрачном боди, а позже вышла в красивом монохромном аутфите.

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Беременный образ Хейли Бибер

Новый выход модель продемонстрировала во время своего приезда в Нью-Йорк. 27-летняя основательница Rhode Skin попала в объективы папарацци, поскольку появилась на открытии собственного магазина косметики в элитном районе Сохо.

Красавица примерила на себе образ бизнес-леди, который состоял из длинного облегающего платья бежевого цвета и жакета оверсайз с массивными плечиками. Хейли Бибер любит вещи больше на несколько размеров, поэтому всегда демонстрирует образы с такими большими элементами гардероба.

Знаменитость собрала волосы в пучок и дополнила look желтыми туфлями на каблуках и кремовой сумкой. Среди аксессуаров Хейли сделала ставку на солнцезащитные очки коричневого цвета и золотистые серьги-капли.



Невероятный образ Хейли Бибер / Фото Getty Images

Позже вечером, Хейли Бибер надела кремовое платье с асимметрией, которое соединила с белыми туфлями на каблуках с квадратным носком. Похоже, за время беременности манекенщицы нас ждет много красивых и неповторимых выходов.