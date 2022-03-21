Guzema Fine Jewelry возобновляет работу и передает всю прибыль на нужды армии и народа

Украинский бренд Guzema Fine Jewerly сообщил поклонникам, что возобновляет свою работу. Денежные средства от проданных ювелирных украшений будут переданы на нужды ВСУ и народа.

Основательница бренда украшений Валерия Гузема после трех недель войны постепенно возобновляет деятельность Guzema Fine Jewerly. Команда возвращается к работе, чтобы поддерживать экономический фронт Украины.

Читайте также Дизайнер Лилия Литковская переехала с командой во Львов, чтобы поддерживать экономику Украины

Всю чистую прибыль от проданных ювелирных украшений бренд передаст на нужды украинской армии и народа.

Известно, что большинство украшений перевезено в безопасные места, поэтому в военное время на территории Украины можно заказать только отдельные избранные товары, впрочем, все остальные изделия попадут в руки владельцев после прекращения войны в Украине.

– На сайте бренда можно заказать кольца-трансформеры Valentine's Day в желтом и белом золоте с доставкой по Украине;



Кольцо-трансформер стоит 6 600 гривен / Фото с Guzema Fine Jewerly

– Колье с инициалом в желтом и белом золоте с доставкой по Украине (все буквы налицо);



Колье с инициалом стоит 10 800 гривен / Фото с Guzema Fine Jewerly

– Любое другое украшение с доставкой в ​​Украину только после завершения войны. В этом случае вы получите особый электронный сертификат на свое украшение, который зафиксирует его стоимость на момент оплаты и позволит получить его после прекращения военных действий.