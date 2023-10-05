Как выглядят стильные сапоги в дождливую погоду: эффектная подборка

Осенью часто дождит, поэтому следует иметь в подборке сапог резиновые сапоги, идеально подходящие для такой погоды. Оны довольно практичные и даже стильные, поэтому вы сможете ими довершить свои стильные аутфиты.

Сапоги резиновые станут вашим лучшим другом в непогоду, пишет 24 Канал. Они позволят вашим ногам не промокнуть и не замерзнуть. Заглянув в коллекции известных брендов, советуем обратить внимание на короткие или высокие сапоги до колен.

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Резиновую обувь часто носят знаменитости. Недавно их одела даже Гвинет Пэлтроу. Актриса примерила зеленые сапоги вместе с дочерью. Такая обувь красиво смотрится с шортами.

Также вы можете носить их с джинсами и лосинами. С ними хорошо рифмуются классические кожанки, винтажные кожаные куртки и бомберы. Дополняйте такие осенние образы бейсболкой или шапкой бени.

Мы предлагаем выбирать сапоги нейтральной и универсальной ахроматической палитре. Непринужденная эстетика – идеальная альтернатива для тех, кто не хочет привлекать много внимания благодаря резиновой обуви.

Французская инфлюэнсерша в этом сезоне надела серые сапоги ниже колен, которые соединила с серой юбкой и кремовым кардиганом. Модница примеряет такую обувь не только в дождливую погоду.



Стильные резинки на осень / Фото Pinterest

Немецкая блоггерша Соня Лисон соединила салатовый бомбер с резинками в тон и завершила образ черными брюками карго.



Стильные резинки на осень / Фото Pinterest

Инфлюэнсеры носят сапоги с рубашкой оверсайз, жакетами, теплыми свитерами и даже тренчами.



Стильные резинки на осень / Фото Pinterest



Стильные резинки на осень / Фото Pinterest



Стильные резинки на осень / Фото Pinterest



Стильные резинки на осень / Фото Pinterest



Стильные резинки на осень / Фото Pinterest