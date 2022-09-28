Бренд Gucci устроил впечатляющий показ: на подиум вышло 68 пар моделей-близнецов

И хотя Неделя моды в Милане уже завершилась, невозможно обойти показ бренда Gucci. Креативный директор Дома моды устроил настоящее шоу. Он выпустил на подиум всех моделей-близнецов.

Аллесандро Микеле рассказал, что такой необычный показ – это дань уважения к его матери и ее близнецу – Эральде и Джулиане, пишет 24 канал.

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Креативный директор бренда выпустил на подиум 68 пар моделей-близнецов. От увиденного гости показа не только потеряли дар речи, но и прослезились. Это зрелище действительно выглядело довольно незабываемо.

Я сын двух матерей: мамы Эральды и мамы Джулианы. Мой школьный учитель был в шоке, когда я ему об этом сказал. Для меня же, напротив, это абсолютно нормально. Мне даже не важно было знать, кто из них меня родил. Они обе были божествами на моем Олимпе. Их двойная любовь породила мое вечное увлечение двойниками,

– написал Микеле.

Бренд Gucci представил в Милане новую коллекцию на весенне-летний сезон. Все близнецы шагали по подиуму за руку в одноковом наряде. В коллекции намешаны элегантность и кемп, старый Голливуд и уличный стиль, шинуазри и глэм-рок, гремлины и бусины.

В новой коллекции дизайнер представил гостям спортивные комплекты, комбинезоны, брюки и косухи oversize. Также Аллесандро Микеле сделал ставку на аксессуары – шляпы, очки с цепочками, сумки с игрушками и сами сумки в виде собачек.



Показ коллекции бренда Gucci / Фото с Instagram



Показ коллекции бренда Gucci / Фото с Instagram



Показ коллекции бренда Gucci / Фото с Instagram



Показ коллекции бренда Gucci / Фото с Instagram



Показ коллекции бренда Gucci / Фото с Instagram



Показ коллекции бренда Gucci / Фото с Instagram



Показ коллекции бренда Gucci / Фото с Instagram



Показ коллекции бренда Gucci / Фото с Instagram



Показ коллекции бренда Gucci / Фото с Instagram



Показ коллекции бренда Gucci / Фото с Instagram

Что интересно, в показе приняли участие две украинки, основавшие в Великобритании группу Bloom Twins. Сестры-близнецы Соня и Анна Куприенко вышли на подиум в красных комбинезонах и эффектных аксессуарах, которые завершали их феноменальный образ.