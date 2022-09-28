Аллесандро Мікеле розповів, що такий незвичний показ – це данина поваги до його матері та її близнючки – Еральди та Джуліани, пише 24 канал.

Читайте також Періс Гілтон та Белла Хадід з’явилися на показі Versace в образі наречених: розкішні фото

Креативний директор бренду випустив на подіум 68 пар моделів-близнюків. Від побаченого гості показу не лише втратили дар мови, але й просльозилися. Це видовище і справді виглядало досить незабутньо.

Я – син двох матерів: мами Еральди та мами Джуліани. Мій шкільний учитель був шокований, коли я йому про це сказав. Для мене ж, навпаки, це абсолютно нормально. Мені навіть неважливо було знати, хто з них мене народив. Вони обидві були божествами на моєму Олімпі. Їхня подвійна любов породила моє вічне захоплення двійниками,

– написав Мікеле.

Бренд Gucci презентував у Мілані нову колекцію на весняно-літній сезон. Всі близнюки крокували подіумом за руку в одноковому вбранні. У колекції намішані елегантність та кемп, старий Голлівуд та вуличний стиль, шинуазрі та глем-рок, гремліни та намистини.

У новій колекції дизайнер представив гостям спортивні комплекти, комбінезони, штанні костюми та косухи oversize. Також Аллесандро Мікеле зробив ставку на аксесуари – капелюхи, окуляри з ланцюжками, сумки з іграшками та й самі сумки у вигляді собачок.



Показ колекції бренду Gucci / Фото з Instagram



Показ колекції бренду Gucci / Фото з Instagram



Показ колекції бренду Gucci / Фото з Instagram



Показ колекції бренду Gucci / Фото з Instagram



Показ колекції бренду Gucci / Фото з Instagram



Показ колекції бренду Gucci / Фото з Instagram



Показ колекції бренду Gucci / Фото з Instagram



Показ колекції бренду Gucci / Фото з Instagram



Показ колекції бренду Gucci / Фото з Instagram



Показ колекції бренду Gucci / Фото з Instagram

Що цікаво, в показі взяли участь дві українки, які заснували у Великій Британії гурт Bloom Twins. Сестри-близнючки Соня та Анна Купрієнко вийшли на подіум у червоних комбінезонах та ефектних аксесуарах, які довершували їхній феноменальний образ.