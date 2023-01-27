Грузинский бренд создал линейку одежды Slava Ukraini: как она выглядит

Во время Tbilisi International Fashion Day грузинский бренд одежды LEM в знак солидарности с Украиной представил новую коллекцию одежды. Линейка называлась "Slava Ukraini", а образ моделей дополнял голубовато-желтый макияж.

Дизайнер Фридон Нигуриани в знак солидарности с Украиной решил создать линейку с одеждой, посвященной нашей стране. Лейбл раньше участвовал в Ukrainian Fashion Week, поэтому неоднократно бывал в Киеве и представлял на нашем подиуме свои новые коллекции.

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В показе приняли участие украинские модели, которые приехали в Тбилиси специально из Киева и прошли непростой путь. Макияж моделей дополняли традиционные украинские цвета, отсылаемые к государственному флагу – голубой и желтый.

Основными цветами в линейке стали цвета украинской степи и неба. Две модели вышли в платьях в цветах украинского флага и флага Грузии как знак того, что народ Сакартвело выражает свою поддержку и готов стоять рядом.

Дизайнер Фридон Нигуриани настолько тонко подошел к презентации коллекции, что даже музыка на показе была выбрана среди украинских исполнителей. Модели дефилировали подиумом под ремикс известной песни культовой группы "Океан Эльзы" – "Без боя".

Коллекция новой одежды создана в стиле пэчворк. Наряды дополняют глитер и цепи.



Грузинский бренд посвятил коллекцию Украины / Фото из Elle



Грузинский бренд посвятил коллекцию Украины / Фото из Elle



Грузинский бренд посвятил коллекцию Украины / Фото из Elle

Грузинский бренд посвятил коллекцию Украины / Фото из Elle



Грузинский бренд посвятил коллекцию Украины / Фото из Elle

Грузинский бренд посвятил коллекцию Украины / Фото из Elle