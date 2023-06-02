3 горячих тренда лета: как выглядят самые популярные вещи

В жаркое время года нам хочется обновить свой гардероб трендовыми вещами. Даже если вы ценители базовых вещей и аутфитов в классическом стиле, вам стоит присмотреться к трем самым популярным вещам лета.

Разобрав образы зарубежных инфлюэнсеров, можно заметить тенденцию на основные элементы гардероба, без которых не обойтись в жаркое время, пишет 24 Канал.

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Начало нового сезона ознаменует собой интересные и разнообразные изменения в одежде. Весна была достаточно богата трендами, поэтому немалое количество вещей перекочевало к летнему гардеробу, впрочем к трендовым вещам на летний сезон можно отнести соломенную шляпу, наряды с сеткой и обувь на платформе.

Соломенная шляпа

Этот головной убор представляет собой эффектный предмет летнего гардероба. Кроме стандартных моделей, вы могли замечать красивые изделия с цепочкой, которые придают особую изюминку такой шляпе.

Соломенная шляпа отлично подойдет не только для пляжных образов, но и для повседневных ансамблей. Сочетайте его со свободным льняным платьем, макси юбками и велосипедками.

Наряды с сеткой

Летом очень популярным станет наряд из сетки. Это могут быть самостоятельные платья с мелкой сеткой, юбки мини или макси и длинные платья. Чаще всего модницы выбирают такой наряд в черном или белом цвете. Для повседневных или вечерних выходов такая одежда не подойдет, но для пляжных прогулок – это будет идеальным выбором.

Обувь на платформе

Платформа понемногу возвращается в моду, поэтому летом обратите внимание на красивые босоножки, слайдеры или вьетнамки. Выглядит такая обувь довольно интересно и оригинально.