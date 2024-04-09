Не красный: назван самый трендовый оттенок весны

В 2024 году красный цвет, кажется, заполонил буквально все наряды, но дизайнеры решили в весенне-летнем сезоне добавить немного легкости и нежности и предложили отличную альтернативу - голубой оттенок.

Эксперты говорят, что небесно-голубой – это один из самых трендовых оттенков, поэтому на него надо обязательно обратить внимание. Оттенок легкий в стилизации и в сочетании с другими цветами. Он также идеально подойдет для тех, кто захочет разнообразить свой гардероб, но не хочет надевать слишком яркие наряды.

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Мировые бренды предлагают создавать монохромные образы с небесно-голубым оттенком. Выбирайте для себя на теплый сезон костюм, который состоит из жакета или брюк или из жилетки и юбки плиссе.

Prada предложили обратить внимание на голубое платье до колена из полупрозрачной ткани. В общем голубой хорошо сочетается с кремовым, белым, черным и синим цветом.

Голубой даже позволяет экспериментировать с различными фактурами: выбирайте для себя кожаные юбки, обтягивающие лонгсливы или голубой деним. Лучше, если вы будете оттенок дополнять такими же спокойными тонами. Если же хотите добавить изюминки, вводите в образ красный или оранжевый цвет в виде сумки или обуви.



Красивые образы с голубым цветом / Фото Elle



Актуальные образы с голубым цветом / Фото Elle



Стильные образы с голубым цветом / Фото Elle



Модные образы с голубым цветом / Фото Elle



Красивые образы с голубым цветом / Фото Elle

В сети вы сможете найти множество образов с модных показов или обратиться к аутфитам модных инфлюенсеров, которые на своем примере показывают, с чем именно можно носить голубой оттенок и какие цвета ему лучше всего подходят.