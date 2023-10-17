В своем арсенале стоит иметь несколько вариантов головных уборов, которые помогут разнообразить любые образы, пишет 24 Канал. Впрочем, головные уборы важны нам не только для красоты и стиля, но и для комфорта и тепла.

К теме Самые красивые базовые сумки, которые никогда не выходят из моды

Берет

Этот головной убор несколько лет назад триумфально вернулся в моду, так что современные береты прекрасно вписываются в аутфиты с пальто. Выбирайте на осень кожаные, шерстяные или кашемировые береты. Этот головной убор отлично подходит к деловым, повседневным или праздничным образам.

Бейсболка

Кепки, к которым мы привыкли летом, активно перекочевали к осеннему гардеробу. Купите кепки черного, молочного или синего цвета, которые смогут удачно завершить кожаные или стеганные куртки, а также тренчи или пальто.

Шапка бини

Современная мода предлагает немало шапок бини на любой вкус, впрочем, самыми популярными остаются однотонные модели. Такая шапка прекрасно помогает самовыразиться, а еще отлично подходит для дубленок и коротких мини-уггов.