Самые модные головные уборы весны: что сейчас в тренде показывает Алисия Родди

Когда тепло уже стабилизируется, в ход идут головные уборы для весенне-летнего времени. Британка Алисия Родди на своем примере покажет вам, как головной убор способен разнообразить образ и сделать его более интересным.

Летом головные уборы носят не только для совершения образа, но и для защиты от солнечных лучей. Через месяц уже наступит лето, а в эту пору солнце жжет особенно сильно, а ультрафиолетовые лучи вредны не только для кожи, но и портят волосы.

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Именно поэтому следует носить в солнечную погоду головные уборы, которые станут вашей лучшей защитой и дополнением к аутфиту.

Головные уборы в весенне-летний сезон занимают особое место. Инфлюэнсеры и звезды стритстайла активно демонстрируют свои безупречные аутфиты благодаря головным уборам.

Интересные варианты ношения головных уборов показывает в своем инстаграмм-профиле британка Алисия Родди. Девушка почти каждый день публикует модные образы, за которыми следит более 1 миллиона людей со всего мира.

Инфлюэнсерка очень любит аксессуары, поэтому каждый выход завершает украшениями, сумкой, очками или головными уборами.

Панама

Популярность на розовые панамы в Украине немного угасла, впрочем, если вам захочется разбавить свои образы ярким головным убором, то можете сделать ставку именно на такой цвет. Впрочем, чаще всего работают в аутфитах нейтральные цвета, которые можно сочетать с любым нарядом.

Бейсболка

Кепка – это классика весенне-летних головных уборов. Носите ее с денимовым монохромным образом, с оверсайзами, спортивными костюмами и т.д.

Повязка

В этом году в моде повязка пришла к нам с нулевых. Чаще модницы выбирают черные цвета, впрочем вы также можете выбирать бежевые или белоснежные повязки, которые хорошо дополняют светлые образы. Алисия Родди дополняет черной повязкой свой аутфит в темных тонах.