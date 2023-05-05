Влітку головні убори носять не лише задля довершення образу, але й для захисту від сонячних променів. За місяць вже настане літо, а в цю пору сонце пече особливо сильно, а ультрафіолетові промені шкідливі не лише для шкіри, але й псують волосся.

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Саме тому варто носити в сонячну погоду головні убори, які стануть вашим найкращим захистом та доповненням до аутфіту.

Головні убори у весняно-літній сезон посідають особливе місце. Інфлюенсери та зірки стрітстайлу активно демонструють свої бездоганні аутфіти завдяки головним уборам.

Цікаві варіанти носіння головних уборів показує у своєму інстаграм-профілі британка Алісія Родді. Дівчина майже щодня публікує модні образи, за якими стежить понад 1 мільйон людей зі всього світу.

Інфлюенсерка дуже любить аксесуари, тож кожен вихід довершує прикрасами, сумкою, окулярами чи головними уборами.

Панама

Популярність на рожеві панами в Україні трохи згасла, втім, якщо вам захочеться розбавити свої образ яскравим головним убором, то можете зробити ставку саме на такий колір. Втім найраще працюють в аутфітах нейтральні кольори, які можна поєднати з будь-яким вбранням.

Бейсболка

Кепка – це класика весняно-літніх головних уборів. Носіть її з денімовим монохромним образом, з футболками оверсайз, спортивними костюмами тощо.

Пов’язка

Цього року в моді пов’язка, яка прийшла до нас з нульових. Найчастіше модниці обирають чорні кольори, втім ви також можете обирати бежеві чи білосніжні пов’язки, які гарно доповнюють світлі образи. Алісія Родді доповнює чорною пов’язкою свій аутфіт в темних тонах.