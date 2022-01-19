Главные модные тренды в 2022 году: эксклюзивное интервью с украинским стилистом Мариной Мартынив

Главные фешионисты страны находятся в предвкушении чего-то нового. 2022 год подарит нам интересные модные веяния, а вместе с тем позволит оставить в гердеробе вещи, которые нам так полюбились в прошлом сезоне. Что будет модным, какой наряд стоит приобрести, а от чего желательно отказаться – расспросили у украинского стилиста Марины Мартынив.

Тенденции в моде изменчивые и непредсказуемые. Иногда трудно уследить за всеми интересными новинками, которые демонстрируют на себе инфлюенсеры. Базовый женский гардероб – это конструктор, с помощью которого, объединив отдельные элементы одежды, можно создать стильный образ.

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Чтобы не потеряться в ежедневных трендах, Марина Мартынив рассказала нам об основных тенденциях, на которые следует обратить внимание.

Стилист – основательница онлайн-школы "Pump your style. Studio", которая помогает каждой девушке найти свой стиль. За плечами у Марины – сотни статей в изданиях и сотрудничество с такими гигантами fashion-индустрии, как Vogue, Elle, Cosmopolitan, GQ.

Украинская стилистка Марина Мартынив / Фото из инстаграма

Марина, скажите, пожалуйста, какие вещи в 2022 году станут трендовыми? Какие новинки дизайнеры представили на Неделе моды?

Если говорить о трендах и тенденциях 2022 года, я однозначно выделю несколько фаворитов с прошлого 2021 года. Это ромбы, принт "шахматная доска", то есть сочетание ахроматических цветов – черного и белого. Сюда также следует добавить оверсайз, гиперболизацию, такие немного маскулинные вещи, которые адаптировались еще много сезонов назад, и сейчас они прогрессируют, становятся еще более объемными, еще более экстравагантными и нетривиальными.

Бахрома, кстати, в этом году совершенно не сдает своих позиций, и если говорить о чем-то новеньком, то в этом сезоне очень много приталенных силуэтов.

Теперь очень круто носить не только оверсайз+оверсайз, но и адаптировать чем-то приталенным и подчеркивать женственность и сексуальность эстетикой 90-х годов, когда у нас царила мода на моделей, чтобы быть ими, следить за ними, и, собственно, она к нам понемногу возвращается.

В 2022 году обращайте внимание на гиперболизированность / Фото из инстаграма

А какие вещи останутся с нами из предыдущих сезонов? Стоит ли делать ставку на стеганные куртки, леггинсы со штрипками или платья с вырезами, которые были популярны в 2021 году?

Если говорить об основных тенденциях, то, конечно, остаются деним, кожа, твид, популярные жакеты в твидовом стиле от бренда Chanel. Они адаптируются теперь еще в некоторых брендах, использующих твид и джерси в качестве материала. Такие силуэты очень бросаются в глаза, когда мы смотрим на коллекции этих сезонов. Конечно, сюда следует добавить яркие цвета и комфорт в образах. Это основные моменты, которые я выделила бы в 2022 году.

Если говорить о ярких цветах – то это тотал луки, нетривиальные акценты – сумки, яркая обувь с изюминкой (металлик, золото). В аксессуарной группе отслеживается проявление очень ярких оттенков, возможно, в какой-то мере даже кислотных. Поэтому относительно тенденций я бы, конечно, выделила вот эти все варианты.

Стеганные куртки актуальны, у Miu Miu в этом году вышла очень классная коллекция. Они использовали не только стеганные куртки, но и стеганные брюки, которые смотрятся как горнолыжный комплект. Массмаркет уже начал адаптировать себе в коллекции такой формат. Первые, кто откликнулись – это Reserved, они создали похожий вариант от Miu Miu, представивших стеганные костюмы в нежно-лавандовом романтическом цвете. Reserved вдохновились этим образом и предложили костюм в цвете бордо. Изделие очень интересно смотрится. Эстетика стеганности – она все еще присутствует, впрочем, немного трансформируется и дизайнеры все нам подают по-новому.

Если говорить о леггинсах и лосинах со штрипками, то однозначно этот тренд останется с нами, но в этом сезоне их будут носить не просто как отдельную единицу, а надевать сверху юбку или баски. Теперь модно делать многослойность не только верхней части тела, но и снизу.

Платья с вырезами и глубоким декольте также будут актуальны, но ближе к летнему сезону. Весной мы немного отойдем от этого. Я думаю, у нас адаптируются новые приталенные силуэты, а потом уже в более таком теплом формате летом начнутся мини, декольте, разрезы и гиперсексуальность.



В тренде остаются твидовые жакеты.



Нас ждет много ярких цветов / Фото из инстаграма



Мода на платье с вырезами продолжится в весенне-летнем сезоне / Фото из инстаграма

Кроме главного цвета года, выбранного институтом Pantone Very Peri, какие цвета будут актуальными?

Да, в этом году у нас очень популярным стал цвет Very Peri, который транслирует такую ​​нежную-нежную лаванду. Цвет подходит для весеннего периода, начала лета, когда мы отходим от зимних серых будней, черный цвет меняем на яркие цвета, пастель также сопровождается яркими оттенками. Этот цвет, как никогда, очень уместен.

Если говорить о еще одном трендовом цвете, который для меня стоит почти на уровне с новым цветом, объявленным Pantone – это апельсиновый. Для любителей ярких цветов подойдет оранжевый, любителям более приглушенных цветов, более понятных и более легких к адаптации – стоит выбирать приглушенный апельсин, который выглядит так, будто мы его разбавили большим количеством белого цвета.



Pantone назвал Very Peri главным цветом 2022 года

Оранжевый цвет стоит на одном уровне с Very Peri / Фото из инстаграма

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Посоветуйте головные уборы на зиму для девушек, для которых капор и балаклава – слишком смелый вызов?

Капор и балаклава действительно головные уборы не для всех, ведь не все понимают этот тренд. На самом деле нужно кайфовать от себя в зеркале и понимать, что ты выглядишь творчески, классно, сексуально, приподнято.

Выбирайте более объемный вариант, который не выглядит так приталено, как горнолыжный формат. Такие головные уборы смотрятся более женственно с ноткой свободы движений.

Из головных уборов на зимний период – это фетровые шляпы, актуальная в своих позициях шапка бини, шапки с подворотом, впрочем, этот вариант нужно выбирать осторожно. В холодное время также отлично подходит объемный шарф, который можно замотать и обкрутить на голове.

Шапка бини – всегда актуальна под любую верхнюю одежду / Фото из инстаграма

А какие головные уборы следует выбирать с приходом первых теплых дней?

С приходом первых теплых дней головные уборы тоже немного видоизменяются. Это могут быть платки из экокожи, шелковые изделия с ноткой французского шика, шляпы, береты. Я бы выделила эти головные уборы как переход в весенний период.

Береты идеально подойдут к пальто и тренчам / Фото из инстаграма

К каким принтам следует присмотреться в этом году? На что обратить внимание?

Что касается принтов, то однозначно фаворит прошлого сезона и этого тоже – принт шахматная доска. Всегда с весенне-летним периодом к нам возвращается флористический (ботанический, цветочный) принт. Возвращаются геометрические формы – клетка, линейность. И, конечно, абстрактные принты. Почему-то очень часто летом любят такие принты, как тай дай, или подобные.

Принт шахматная доска остается с нами с предыдущего сезона.

Какие элементы гардероба уже отжили и ими не желательно дополнять свои образы? Что лично для вас уже антитренд?

На самом деле, не очень люблю высказываться голословно на эту тему, потому что очень многие стилисты сейчас говорят о неактуальных джинсах скини. Например, я с этим не согласна. На самом деле неактуальны эти джинсы с потертостями, впрочем, если говорить о самом крое, то скини актуальны. Их можно очень классно соединить с одеждой оверсайз, тренчами, пиджаками, надеть вместе со свитерками и жокейками. Выглядеть такой аутфит будет очень круто.

Также говорят, что сейчас неактуальны короткие кожанки. И это действительно так, я придерживаюсь этой позиции. Кожанку лучше брать такую, чтобы в ней ощущалась свобода движений: она не должна быть суперприталенной и очень короткой. Она должна быть такой, как верхняя одежда, чтобы можно было что-то надеть под низ, сделать многослойный силуэт.

Если у вас есть такая кожаная куртка, которую вы еще не хотите продавать и выбрасывать, и хотите еще поносить несколько раз, то надевайте ее как первый слой. К примеру, под низ гольф, сверху кожаную куртку, а затем бросаем тренч. Тогда у нас получится классный, многослойный силуэт.

Лично для меня отжили свое приталенные трикотажные платья в рубчик с длинным рукавом, которые порой идут с разрезом на колене. Очень часто такие вещи я замечаю у своих клиенток. Такие платья уже неактуальны. Лучше брать топ с длинным рукавом, отдельно юбку миди. Такая комбинация имеет более современный формат.

Вместо приталенной куртки – обращайте внимание на объемную / Фото из инстаграма

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И напоследок, не поддаваясь всем модным веяниям, назовите несколько вещей, остающихся актуальными вне времени?

Чтобы понять, какие вещи остаются актуальными вне времени, нужно отталкиваться от своего ДНК-стиля, ведь здесь важно понять, какая у вас внешность, стиль жизни, какой у вас график работы, что вы хотите транслировать своим гардеробом, и как вы хотите, чтобы люди видели вас и понимали, какая вы личность. Лично для меня это блейзеры свободного кроя, качественные джинсы прямого кроя и базовые кроссовки, которые не обязательно должны быть белыми. Это даже могут быть кеды, которые мы носим каждый день. Если добавить сюда футболку – получается готовый образ. Добавляем сумку на плечо – и получаем современный аутфит в стиле кэжуал с ноткой официально-делового мотива.

Футболка в сочетании с блейзером и джинсами – всегда актуальный вариант / Фото из инстаграма