Главная героиня фильма "Памфир" надела на премьеру в Каннах платье от бренда Frolov

22 мая в Каннах состоялась премьера фильма "Памфир" украинского режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука, сорвавшего овации. Актриса фильма Соломия Кирилова вышла на сцену в роскошном платье от дизайнера Ивана Фролова.

"Памфир" борется за "Золотую камеру" – премию Каннского кинофестиваля, присуждаемую за лучший дебютный полнометражный фильм.

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Сюжет фильма "Памфир"

Сюжет ленты разворачивается в деревне накануне зимнего карнавала Маланки (украинский народный и церковный праздник, вечер "старого" Нового года). Муж по прозвищу Памфир (Александр Яцетнюк), в прошлом контрабандист, вернулся из заработков домой. Он имеет набожную жену (Соломея Кирилова) и сына-подростка Назара (Станислав Потяк). Памфир из-за неосторожного поступка сына оказывается перед необходимостью нарушить закон.

На Каннский кинофестиваль прибыла вся съемочная группа во главе с главными актерами. Под аплодисменты всего зала на сцену вышла Соломия Кириллова в платье от бренда Frolov.

Минувшей ночью в Каннах мир увидел 10-минутные овации после премьеры украинского фильма "Памфир". И мы так гордимся и радуемся, что создаем образы нашей музы Соломии Кириловой. Поздравляем всю команду! Слава Украине,

– говорится в публикации бренда в инстаграме.

Известно, что платье подготовили специально для главной героини картины Соломии Кирилловой. Корсетное платье бежевого цвета с глубоким разрезом дополнено юбкой длины макси и голубыми вставками шифоновыми и золотистыми камнями.

Аутфит актрисы дополняли бежевые перчатки и сумка из прозрачной ткани. Образ Саломеи Кирилла завершил элегантный хвост и массивные золотистые серьги.



Образ Соломии Кириллова на Каннском кинофестивале / Фото с Jet Setter



Образ Соломии Кириллова на Каннском кинофестивале / Фото с Jet Setter

Интервью с Дмитрием Сухолитским-Собчуком и продюсером Александрой Костиной

Перед Каннским кинофестивалем 24 канал пообщался с режиссером Дмитрием Сухолитким-Собчуком и продюсером Александрой Костиной о фильме, участии российской ленты "Жена Чайковского" в программе Канн и поддержке Украины от Европейской академии.

В рамках проекта "Интервью 24" авторы ленты "Памфир" поделились, что представить свой фильм на такой площадке в Каннах" означает показать то, что у нас есть, и чего не отнять. Наши голоса должны звучать везде. Это значит, что мы существуем и нас не уничтожить, не расстрелять, не забыть и не проигнорировать. Это о том, что мы уникальны".