Гейли Бибер сделала каре и надела самые модные вещи 2023 года: стильный образ

Модель Гейли Бибер решила в 2023 году кардинально сменить имидж. Она подстригла волосы и прогулялась в модных вещах, которые сможет повторить каждая девушка уже в начале весны.

Известных знаменитостей, у которых есть множество вещей в гардеробе, трудно заметить в чем-то одном несколько раз подряд. Впрочем, Гейли Бибер уже не впервые появляется в черном базовом пальто, которое можно назвать одним из ее любимых вещей среди верхней одежды на зиму.

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Новый образ знаменитости появился в инстаграмме-профиле известной стилистки Дани Мишель, которая одевает не только Гейли, но и Кортни Кардашян и подругу Гейли – Кендалл Дженнер.

Стилистка показала не только эффектное перевоплощение манекенщицы, но и ее стильный выход. Модница примерила на себе стиль преппи. Она надела белый лонгслив и дополнила его сверху кофейной жилеткой.

Вверх Гейли подобрала плиссированную мини-юбку и дополнила образ черными лакированными лоферами, которые одела с белыми носками. Завершили look главной it-girl кремовая сумка на плечи и минималистичные солнцезащитные очки.

Сверху Гейли Бибер надела черное пальто лаконичного кроя, в котором уже неоднократно появлялось. Такой стильный образ сможет повторить каждая девчонка уже в начале весны.

Стоит добавить, что школьный стиль преппи по-прежнему остается популярным, а такая вещь как черное пальто – это классика, которая никогда не исчезнет из моды.



Стильный образ Гейли Бибер / Фото с Instagram



Стильный образ Гейли Бибер / Фото с Instagram