Відомих знаменитостей, в яких є безліч речей в гардеробі, важко помітити в чомусь одному кілька разів поспіль. Втім Гейлі Бібер вже не вперше з’являється в чорному базовому пальто, яке можна назвати одним із її улюблених речей серед верхнього одягу на зиму.

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Новий образ знаменитості з’явився в інстаграм-профілі відомої стилістки Дані Мішель, яка одягає не лише Гейлі, але й Кортні Кардашян і подругу Гейлі – Кендалл Дженнер.

Стилістка показала не лише ефектне перевтілення манекенниці, але й її стильний вихід. Модниця приміряла на собі стиль преппі. Вона одягнула білий лонгслів та доповнила його зверху кавовою жилеткою.

До верху Гейлі підібрала плісировану мініспідницю та доповнила образ чорними лакованими лоферами, які одягнула з білими шкарпетками. Довершили look головної it-girl кремова сумка на плечі та мінімалістичні сонцезахисні окуляри.

Зверху Гейлі Бібер одягнула чорне пальто лаконічного крою, в якому вже неодноразово з’являлася. Такий стильний образ зможе повторити кожна дівчиа вже на початку весни.

Варто додати, що шкільний стиль преппі все ще залишається популярним, а така річ як чорне пальто – це класика, яка ніколи не зникне з моди.



Стильний образ Гейлі Бібер / Фото з Instagram



Стильний образ Гейлі Бібер / Фото з Instagram