Гейли Бибер показала вариант яркого образа для отпуска: красивое фото

Американская модель Гейли Бибер в последние дни стала все чаще появляться в объективах папарацци, поскольку представляет свое новое средство для губ. Для этого события знаменитость выбирает яркие образы.

Летом в прошлом году Гейли Бибер запустила свой косметический бренд Rhode. В линейке есть флюиды, кремы, бальзамы для губ и многое другое косметики.

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Образы для Гейли Бибер создает стилистка Дани Мишель, которая также одевает двух известных сестер – Кендалл Дженнер и Кортни Кардашян.

Аутфит Гейли Бибер

На вечеринку модель пришла со своим мужем Джастином Бибером. И если Гейли была одета празднично, то певец решил прийти в очень расслабленном, домашнем образе.

В последние летние дни Гейли решила примерить на себе минималистическое платье-бюстье красного цвета от Ermanno Scervino, которое объединила с красными шлепанцами на каблуке от Maison Ernest.

Знаменитость дополнила свой образ алой лакированной сумкой от Ferragamo. Девушка собрала волосы в пучок и выпустила переднюю прядь. Ее образ завершили черные узкие очки, золотой браслет, минималистичные серьги и массивный кулон на цепочке с буквой "B".



Гейли Бибер в ярком красном платье / Фото с Instagram

Такой красивый образ может примерить каждая девушка в последние летние дни для прогулки по городу или находясь в отпуске. Вечером такой образ будет эффектно завершать жакет.