5 вариантов трендовых и бюджетных вышиванок, которые доступны каждому

24 августа Украина будет отмечать День Независимости. Традиционно этот праздник не обходится без вышиванки. Этот наряд является неизменным кодом нашей нации, поэтому в большой государственный праздник ее одевают все – от малых до больших.

Вышиванки довольно особенные, пишет Fashion 24. Эта вещь станет особенной на любой праздник и найдет достойное место в вашем гардеробе. В сети есть множество вышиванок на любой вкус – в разных цветах, фасонах и орнаментах. Платья шьют из различных тканей – льна, шелка, хлопка или органзы. Они могут иметь разные длины, быть в размерах оверсайз или с поясом, чтобы подчеркнуть талию.

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Каждый украинец на День Независимости не сможет выйти из дома без вышиванки, поэтому советуем приобрести вам классическую вышитую рубашку или платье. Если раньше популярной считалась только белая вышиванка, то сейчас все чаще выбирают вышиванки разных цветов.

Даже несмотря на то, что у вас уже есть вышиванка, радостно пополняйте свою коллекцию еще одной вещью, которая станет выгодной инвестицией в вашем гардеробе. И помните, что вышиванка на День Независимости – это хорошая возможность рассказать всему миру о своей идентичности.

В нашей стране нет ни одного человека, который бы не гордился таким ценным элементом гардероба, как вышиванка, поэтому предлагаем вам несколько трендовых и бюджетных вариантов вышиванок, которые будут доступны каждому.

Edelvika

Этот украинский бренд имеет большой ассортимент товара по доступным ценам. На сайте вы сможете найти вышиванки для всей семьи. Интересный факт: в рубашке от бренда Edelvika в 2022 году появилась мама изобретателя Илона Маска – модель и диетолог Мэй Маск.

Ryabokon Factory

Среди ассортимента бренда вы найдете разноцветные вышиванки с объемными рукавами, которые сейчас очень популярны. Все вышиванки состоят из натуральных тканей, таких как лен, батист и коттон.

2КОLYORY

Бренд интересен тем, что все орнаменты для рубашек и платьев находятся в музейных фондах, частных коллекциях или сборниках вышитой литературы. Особое внимание бренд предоставляет символике узоров, которые являются современной интерпретацией древних украинских орнаментов.

Etnodim

Украинский бренд известен тем, что вышиванки из коллекций неоднократно одевает президент Украины Владимир Зеленский. На сайте вы найдете разнообразные вышиванки на любой вкус с самыми оригинальными узорами.

MEREZHKA

Этот бренд порадует даже самого требовательного клиента, поскольку на сайте вы найдете вышиванки на любой вкус для всей семьи, а еще сможете подсмотреть немало образов и красивых стилизаций с вышиванкой.