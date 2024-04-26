Стильные платки на Пасху: где приобрести красивый аксессуар к наряду

Платок на Пасху является важным элементом одежды в контексте религиозного праздника. В платке можно не только пойти освятить пасхальную корзину в церковь, но и надеть его на пасхальное богослужение.

Украинские бренды создают невероятно эстетичные шелковые платки с цветочными мотивами, символическими принтами или в сине-желтых цветах. Fashion 24 нашел несколько замечательных марок, которые создают эстетические платки, которые вы захотите надеть на пасхальные праздники.

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Lady Di Atelie

Этот бренд основан во Львове. Он особенным тем, что в нем работают люди с инвалидностью и "солнечные дети". Каждый платок является особенным и имеет своего автора. Для себя вы можете найти платок с церковными мотивами или абстрактными цветами. Он идеально подойдет, как дополнение к образу в праздник или для стилизации повседневных аутфитов.

Shpalta

Бренд создает платки с изображением исторических памятников Украины и патриотической символикой. На сайте или инстаграм-странице вы найдете изделия с изображением птиц, платки с гербом Украины и цветочными мотивами.

OLIZ

Эскизы для киевского бренда OLIZ разрабатываются вручную украинскими художниками. Марку основали еще в 2017 году. Определяющей чертой бренда является сочетание искусства и моды в одном продукте – платках из натуральных тканей.

KHUSTYNA

Шелковые платки от этого бренда можно надевать не только на Пасху, но носить в течение всего весенне-летнего периода на шее, голове или поверх жакета. В коллекциях вы найдете платки с геометрическими орнаментами, которые точно понравятся модницам.

Ношение платка на Пасху является отличным способом проявить уважение к культурным традициям. Если вам нравится такой аксессуар, то вы сможете еще неоднократно добавлять его к другим праздничным образам.