Українські бренди створюють неймовірно естетичні шовкові хустки з квітковими мотивами, символічними принтами чи в синьо-жовтих кольорах. Fashion 24 віднайшов кілька чудових марок, які створюють естетичні хустки, які ви захочете одягнути на великодні свята.

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Lady Di Atelie

Цей бренд засновано у Львові. Він особливим тим, що в ньому працюють люди з інвалідністю та "сонячні діти". Кожна хустина є особливою та має свого автора. Для себе ви можете віднайти хустку з церковними мотивами чи абстрактними квітами. Вона ідеально підійде, як доповнення до образу в свято чи для стилізування повсякденних аутфітів.

Shpalta

Бренд створює хустки із зображенням історичних пам’яток України та патріотичною символікою. На сайті чи інстаграм-сторінці ви знайдете вироби із зображенням птахів, хустки з гербом України та квітковими мотивами.

OLIZ

Ескізи для київського бренду OLIZ розробляються вручну українськими художниками. Марку заснували ще у 2017 році. Визначальною рисою бренду є поєднання мистецтва та моди в одному продукті – хустинах з натуральних тканин.

KHUSTYNA

Шовкові хустки від цього бренду можна одягати не лише на Великдень, але носити впродовж всього весняно-літнього періоду на шиї, голові чи поверх жакета. У колекціях ви знайдете хустки з геометричними орнаментами, які точно сподобаються модницям.

Носіння хустки на Великдень є чудовим способом виявити повагу до культурних традицій. Якщо вам подобається такий аксесуар, то ви зможете ще неодноразово додавати його до інших святкових образів.