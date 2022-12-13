Супермодель Гайди Клум одела платье от украинского бренда Lever Couture: роскошный образ

Немецкая супермодель и телеведущая Гайди Клум посетила премьеру долгожданного фильма "Аватар 2". На событие в Лос-Анджелесе знаменитость решила надеть платье от украинского бренда Lever Couture.

Всемирно известная супермодель решила появиться на светском мероприятии в эффектном платье, которое создала украинская дизайнер Леся Верлингери.

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49-летняя знаменитость позировала перед камерами в невероятном кутюрном платье молочного цвета с вырезом на ноге, удачно подчеркнувшем ее стройную фигуру. Эффектный образ Гайди завершила минималистическими босоножками. Стилисты сделали ей мокрый эффект и довершили образ макияжа с акцентом на черные глаза.



Роскошный образ Гайди Клум / Фото с Instagram

Ранее в похожем платье позировала украинская певица Тина Кароль для глянца Vogue. Именно она презентовала коллекцию, которую дизайнер создала вместе с креативным директором Lady Gaga и французского модного Дома Mugler Николой Формикетти.

Следует отметить, что в платьях Lever Couture очень часто появляется Тина Кароль. Исполнительница имеет в своей коллекции немало изделий от дизайнера.



Эффектный образ Тины Кароль в платье от Lever Couture / Фото с Vogue

Весной американская актриса с украинскими корнями Мила Йовович одела в Каннах на благотворительном вечере amfAR роскошное платье от бренда Lever Couture голубого цвета.



Эффектный образ Милы Йовович и Эвер Габо / Фото с Getty Images

Еще раньше в ней появилась Леди Гага. Она снялась в клипе в бежевом объемном платье "Песочный парашют", созданном из ультрафункциональных шелковых тканей и высококачественной одежды, переплетающих веревок, имитирующих парашют.