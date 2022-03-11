Французский Elle в знак солидарности посвятил обложку Украине
Источник:инстаграмм Elle
Французский глянец Elle в знак солидарности посвятил новую обложку Украине.
Украинское издание Elle несколько дней назад представило свою digital-обложку и самый известный номер в своей истории.
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Поддержать украинских коллег решила французская редакция. На обложку они поместили девушку с сине-желтым флагом на плечах с повязкой и нарисованными на лице флагами Украины.
На фоне голубого неба редакция выделила надпись глянцу Elle желтым цветом. За плечами у девушки развевался большой сине-желтый флаг.
Таким образом, французское издание проявило солидарность с украинским народом, который уже 16-й день страдает от вражеских оккупантов.
Французская обложка Elle / Фото с инстаграммы глянца
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