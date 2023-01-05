7 модных свитеров на зиму: стильние образы показывает француженка Жюли Феррери

Инфлюэнсер Жюли Феррери любит стильно и красиво одеваться. Девушка имеет в своем гардеробе немало трендовых вещей, которые удачно стилизует с базовыми элементами гардероба. Ее образы очень легко повторить, поэтому советуем вдохновиться интересной стилизацией свитеров разных фасонов и цветов.

Французская архитектор из Корсики стала настоящей иконой стиля, пишет 24 канал. Она постоянно демонстрирует в своем инстаграмм-профиле модные образы, которыми вдохновляются француженки и поклонницы Жюли со всего мира.

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И хотя на улице не совсем зимняя погода, январь еще принесет нам морозные дни, так что наши аутфиты должны точно состоять из теплых и уютных свитеров.

Свитер – это базовый элемент гардероба в холодное время года. Без него просто невозможно обойтись. Он согревает, дарит комфорт, а трендовый фасон и цвет придает особую изюминку.

Жюли Феррери обожает минималистичный крой и сдержанный стиль образов. Кроме того, француженка любит нейтральные цвета, поэтому ее образы всегда состоят из черных, белых и кремовых вещей. Впрочем, в ее гардеробе также присутствуют цвета, которые придают аутфиту особого шарма.

Просматривая образы инфлюэнсерши, каждая девушка сможет повторить look француженки, поскольку он совсем не сложен в стилизации. У Жюли есть непревзойденное чувство стиля, поэтому ее даже базовые вещи, такие как свитер и джинсы, заслуживают особого внимания.

Девушка достаточно грамотно сочетает между собой вещи и не забывает аксессуары и интересные прически. К кофейному свитеру Жюли Феррери подобрала кремовые сапоги. В белый свитер с воротником модница выбрала белые брюки и дополнила образ трендовыми уггами.

Также в гардеробе француженки есть модный свитер на змейке, до сих пор пользующийся особой популярностью. Для комфорта выбирайте свитера с горловиной. У Жюли таких два – салатовый и черный.

Белоснежный свитер с косичками модница соединила с белой меховой панамой, а белую водолазку дополнила светлыми брюками, шармом и трендовыми мунбутами.