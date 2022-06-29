В сети появились фото лысых Джиджи и Беллы Хадид: впечатляющий вид

Недавно в Нью-Йорке прошел необычный показ новой коллекции бренда Marc Jacobs FW/22. Перед тем, как модели вышли на подиум, гримеры сделали им "бритые" головы.

С каждым разом дизайнеры все больше прибегают к экспериментам и создают интересные показы, которые невозможно забыть. Да, американский модельер Марк Джейкобс решил не только показать новую коллекцию, но и поразить гостей нестандартным подходом к виду моделей.

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Прическа моделей действительно ошарашила подиум. Участие в показе принимала украинка Кристи Пономарь и знаменитые сестры Хадид – Джиджи и Белла. Все они вышли презентовать наряды с бритой головой и длинным париком с челкой. Кроме того, им обесцвечили брови.

Конечно, визажисты прибегли к искусному гриму, впрочем лысые головы моделей выглядели чрезвычайно реалистично. Такая драматическая трансформация – дело рук художника-протезиста, изменившего их внешность благодаря специальной лысой шапке и удачному гриму.

В инстаграмме Белла Хадид опубликовала видеоролик, в котором показала, как именно ей сделали лысину на голове.

Белла Хадид



Впечатляющее перевоплощение Беллы Хадид / Фото с Instagram



Впечатляющее перевоплощение Беллы Хадид / Фото с Instagram

Чтобы увидеть видео нанесения грима, листайте справа:

Джиджи Хадид



Впечатляющее перевоплощение Джиджи Хадид / Фото с Instagram



Впечатляющее перевоплощение Джиджи Хадид / Фото с Instagram



Впечатляющее перевоплощение Джиджи Хадид / Фото с Instagram

Футуристический стиль являлся частью показа Марка Джейкобса, на котором одноименный бренд дизайнера представил более 40 новых образов в Нью-Йоркской публичной библиотеке на Пятой авеню. Джиджи позировала в огромном розовом свитере и серой юбке, а Белла была одета в черное виниловое платье перчатками.

Остальные модели были одеты в яркие однотонные предметы одежды: негабаритный трикотаж, объемные платья с оборками и эффектные ботинки на платформе. Сестры Хадид были среди нескольких моделей, которые шли по подиуму с драматическими прически, а другие были замечены с острой стрижкой и челкой космической эры.

С лысиной и прической с челкой шагала по подиуму украинская модель Кристи Пономарь. Девушка, уже покорившая Европу, приехала впервые в Нью-Йорк на показ знаменитого бренда.