З кожним разом дизайнери все більше вдаються до експериментів та створюють цікаві покази, які неможливо забути. Так, американський модельєр Марк Джейкобс вирішив не лише показати нову колекцію, але й вразити гостей нестандартним підходом до вигляду моделей.

Читайте також З поголеною головою: модель Крісті Пономар взяла участь в показі разом з Беллою і Джіджі Хадід

Зачіска моделей і справді ошелешила подіум. Участь у показі брала українка Крісті Пономар та знамениті сестри Хадід – Джіджі та Белла. Всі вони вийшли презентувати вбрання з поголеною головою та довгою перукою з чілкою. Окрім цього, їм знебарвили брови.

Звісно, візажисти вдалися до майстерного гриму, втім лисі голови моделей виглядали надзвичайно реалістично. Така драматична трансформація – справа рук художника-протезиста, який змінив їхню зовнішність завдяки спеціальній лисій шапці та вдалому гриму.

В інстаграмі Белла Хадід опублікувала відеоролик, в якому показала, як саме їй зробили лисину на голові.

Белла Хадід



Вражаюче перевтілення Белли Хадід / Фото з Instagram



Вражаюче перевтілення Белли Хадід / Фото з Instagram

Щоб побачити відео нанесення гриму, гортайте праворуч:

Джіджі Хадід



Вражаюче перевтілення Джіджі Хадід / Фото з Instagram



Вражаюче перевтілення Джіджі Хадід / Фото з Instagram



Вражаюче перевтілення Джіджі Хадід / Фото з Instagram

Футуристичний стиль був частиною показу Марка Джейкобса, на якому однойменний бренд дизайнера представив понад 40 нових образів у Нью-Йоркській публічній бібліотеці на П'ятій авеню. Джіджі позувала у величезному рожевому светрі та сірій спідниці, а Белла була одягнена у чорну вінілову сукню рукавичками.

Інші моделі були одягнені в яскраві однотонні предмети одягу: негабаритний трикотаж, об'ємні сукні з оборками і ефектні черевики на платформі. Сестри Хадід були серед кількох моделей, які йшли подіумом з драматичними зачісками, а інші були помічені з гострою стрижкою і чубчиком космічної ери.

З лисиною та зачіскою з чубчиком крокувала подіумом українська модель Крісті Пономар. Дівчина, яка вже підкорила Європу, приїхала вперше у Нью-Йорк на показ знаменитого бренду.