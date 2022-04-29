Фото в Киеве сделали за 7 дней до войны: глянец Antidote Magazine посвятил обложку Украине

Французское издание Antidote Magazine показало обложку, которую они сняли в Киеве за неделю до полномасштабного вторжения России в Украину.

Новая обкдадинка глянца Antidote Magazine посвящена Украине. На фотографии позирует 13-летняя модель Baby Uli в серебряном платье со шлейфоном и черной водолазке с балаклавой.

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Такой символический аутфит редакторы выбрали из бренда Balenciaga, креативный директор которого с первых дней войны активно поддержал украинцев.

Фотографию для обложки сделали за 7 дней до войны. Редакторы решили сфотографировать юную модель на территории Крещатого парка на фоне Арки дружбы народов с сине-желтыми шариками в руках. Теперь эту Арку дружбы народов планируют подсветить в цветах национального флага и переименовать в Арку свободы украинского народа.

"Это фото на обложке было сделано в Киеве 17 февраля 2022 года. Мы никогда не представляли, что вторжение, продолжающееся на Востоке Украины на протяжении последних нескольких лет, охватит всю страну за 7 дней. Мы решили опубликовать это фото, чтобы подтвердить нашу безоговорочную преданность свободе и миру. Команда журнала также мобилизовалась для организации благотворительной распродажи, все вырученные средства будут переданы OutRight Action International, организации, поддерживающей беженцев и жителей Украины", – прокомментировали редакторы издания.



Обложка французского глянца Antidote Magazine / Фото из инстаграммы