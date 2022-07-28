Маричка Падалко и десятки украинок устроили флешмоб после обложки Зеленской: фото

Украинские женщины и девушки, в том числе и Маричка Падалко, поддержали первую леди Украины после критики по ее фото на журнале Vogue. Маскулинная поза, в которой сидела Елена, не понравилась многим украинцам.

Фотосессию Энни Лейбовиц для американского журнала Vogue обсудили уже сотни "диванных" экспертов в социальных сетях. Многие упрекали первую леди за неприсущую для такого лица позу на ступеньках Офиса Президента, поэтому украинки выразили свое возмущение.

Важно В сети спорят из-за обложки Vogue с Зеленской: что бы на это сказала Лейбовиц



Елена Зеленская на обложке американского Vogue / Фото Энни Лейбовиц, Vogue US

Флешмоб #sitlikeagirl

Они осуждают традиционализм и консерватизм общества. Многие женщины не столько решили поддержать Елену Зеленскую, как заявить, что женщины имеют право сидеть, позировать для фото и транслировать себя так, как им хочется, а не как этого требуют надуманные стереотипы и правила.

Одной из таких стала телеведущая Маричка Падалко. Для снимка она надела джинсовые бриджи, синее поло и надела белые кроссовки. Устроившись на лестнице, она повторила позу Елены Зеленской, скрестив на ногах свои руки.

"Хейт в украинских соцсетях вокруг фото Елены Зеленской на обложке Vogue закончился флешмобом в Facebook. Многих женщин возмутила претензия со стороны "традиционалистов" к той позе, в которой сидит первая леди. В сети сейчас приобретают популярность фото с хештегом #sitlikeagirl. Флэшмоб девушкам с детства стереотипного поведения в обществе", – прокомментировала случай Маричка Падалко.



Маричка Падалко поддержала Зеленскую / Фото с инстаграмма ведущей

Флешмоб распространился на другие соцсети – фейсбук, инстаграмм, твиттер под ироническим хештегом #sitlikeagirl ("сиди как девочка"). Автор флешмоба Зоя Звиняцковская уже прокомментировала "зрадоньку":

Я не думала, что это все будет настолько подгорать. Уже американцы спрашивают, что там у нас с фоткой супруги президента, и им цитируют мой пост, чтобы объяснить. Я совсем не фанатка Елены Зеленской если что, но меня очень взорвало это "как она сидит?!" Поэтому предлагаю флешмоб #sitlikeagirl – давайте покажем, в конце концов, как надо вот порядочной женщине сидеть на лестнице.

Предлагаем просмотреть несколько фотографий украинок, которые уже присоединились к флешмобу и заслуживают вашего внимания.