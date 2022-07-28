Фотосесію Енні Лейбовіц для американського журналу Vogue обговорили вже сотні "диванних" експертів у соціальних мережах. Чимало людей дорікали першій леді за непритаманну для такої особи позу на сходинках Офісу Президента, тому українки висловили своє обурення.

До слова У мережі сперечаються через обкладинку Vogue із Зеленською: що б на це сказала Лейбовіц



Олена Зеленська на обкладинці американського Vogue / Фото Енні Лейбовіц, Vogue US

Флешмоб #sitlikeagirl

Вони засуджують традиціоналізм та консерватизм суспільства. Чимало жінок не стільки вирішили підтримати Олену Зеленську, як заявити, що жінки мають право сидіти, позувати для фото і транслювати себе так, як їм хочеться, а не як цього вимагають надумані стереотипи та правила.

Однією з таких стала телеведуча Марічка Падалко. Для знімку вона одягнула джинсові бриджі, синє поло та взула білі кросівки. Умостившись на сходах, вона повторила позу Олени Зеленської, схрестивши на ногах свої руки.

"Хейт в українських соцмережах навколо фото Олени Зеленської на обкладинці Vogue закінчився флешмобом у Facebook. Багатьох жінок обурила претензія з боку "традиціоналістів" до тієї пози, в якій сидить перша леді. В мережі зараз набувають популярності фотоіз гештегом #sitlikeagirl. Флешмоб покликаний висміяти нав'язування дівчатам з дитинства стереотипної поведінки в суспільстві", – прокоментувала випадок Марічка Падалко.



Марічка Падалко підтримала Зеленську / Фото з інстаграму ведучої

Флешмоб поширився на інші соцмережі – фейсбук, інстаграм, твітер під іронічним хештегом #sitlikeagirl ("сиди як дівчинка"). Авторка флешмобу Зоя Звиняцковська вже прокоментувала "зрадоньку":

Я не думала, що це все настільки палатиме. Вже американці питають, що там в нас з фоткою дружини президента, і їм цитують мій пост, щоб пояснити. Я зовсім не фанатка Олени Зеленської якщо що, але мене дуже вкурвило оце "як вона сидить?!" Тому пропоную флешмоб #sitlikeagirl – давайте покажемо, зрештою, як треба ото порядній жінці сидіти на сходах.

Пропонуємо переглянути кілька фотографій українок, які вже долучились до флешмобу та заслуговують на вашу увагу.