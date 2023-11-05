6 фильмов о моде, которые должна посмотреть каждая девушка: интересная подборка от редакции

Осень – время уютных вечеров, которые хочется провести дома. Порой, чтобы такие вечера приобрели новые краски, стоит переключиться на фильм, который изменит фокус внимания по рутинным делам и подарит незабываемые впечатления.

Редакция 24 Канала подготовила подборку фильмов, которые обязательно должна посмотреть каждая модница. Эти ленты точно понравятся тем, кто следит за трендами и интересуется fashion-миром.

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"Дьявол носит Prada"

Очень советуем фильм тем, кто хочет погрузиться в мир моды и увидеть детали, в каком ритме живет американский глянец. Вы точно влюбитесь в Мэрил Стрип, которая идеально сыграла редактора журнала Миранда Пристли и Энн Гэтевей, которая без опыта работы стала ассистенткой в ведущем глянце. Это история о простой девушке, которая искала свой путь в жизни.

Фильм окутан десятками известных брендов, так что вам придется очень часто слышать знаменитые названия – Лагерфельд, Версачи, Шанель, Армани, Кельвин Кляйн и многих других. А еще фильм перенесет вас в далекий 2006 год, поэтому вы сможете проследить, как быстротечен мир моды.

Эта классика мирового кинематографа даст вам понимание того, что в этой жизни не стоит ждать чьего-то одобрения. Вы должны каждый день просыпаться с пониманием, что вы ценная и неповторимая личность и должны всегда оставаться верными себе и собственным ценностям.



Лучшие фильмы о моде от редакции Fashion 24 / Фото Pinterest

Veruschka

Этот фильм подарил нам шквал удивительных эмоций, потому что мы никак не могли от него оторваться. Легендарная немецкая модель Veruschka – человек-искусство, сменившее модную индустрию, украшая обложки журналов 800 раз. Этот документальный фильм-автобиография никого не оставит безразличным, ведь эта женщина – однозначно любовь с первого взгляда.

От ее красоты, изящества и грациозности просто невозможно отвести взгляд, а непоколебимое спокойствие на фотосессиях со змеями демонстрирует ее сильный характер и безграничную любовь к своей профессии, без которой она не могла и представить жизнь.

Фильм будто напоминает нам, как важно найти себя в этом мире, чтобы заниматься исключительно тем, что ежедневно будет доставлять колоссальное удовольствие.



Лучшие фильмы о моде от редакции Fashion 24 / Фото Pinterest

"Секреты Лагерфельда"

В феврале 2019 года весь мир потряс трагическая новость – в вечность отошел кайзер моды Карл Лагерфельд. Его смерть коснулась живого каждого, кто знал культового и эксцентричного дизайнера. Документальный фильм "Секреты Лагерфельда" мы просматривали очень давно, но в нашей памяти до сих пор запечатлены феноменальные картинки жизни Карла.

Фильм перенесет вас полностью в жизнь модельера – его дом, заполненный сотней книг; гардероб – выдержанный полностью в черных тонах и близкий круг окружения – моделей и дизайнеров, с которыми модельер был в очень теплых отношениях.

В интервью дизайнер отмечает, что имел общую картинку того, какой должна быть его жизнь. И чтобы получить его, он готов был пойти на жертвы, чтобы в результате получить желаемое. Фильм – глубина, рекомендуем посмотреть всем, кто ищет для себя мотивации и вдохновения.



Лучшие фильмы о моде от редакции Fashion 24 / Фото Pinterest

"Сентябрьский номер"

Если вдруг вас закрутил водоворот осенней хандры и вам кажется, что силы и воодушевление покидают вас, рекомендуем фильм "Сентябрьский номер" с Анной Винтур в главной роли, возглавляющей глянец Vogue с 1988 года.

Уверяем вас, вы получите огромную дозу вдохновения для того, чтобы "вторгнуться" заново в свою жизнь так, как это делает Анна - уверенно, взвешенно и с четким пониманием того, что вы должны получить в конечном итоге.

Меньше, чем 1,5 часа фильма, погрузят вас в модную атмосферу главного глянца Vogue, готовящегося к выпуску самого главного номера в году – сентябрьского.



Лучшие фильмы о моде от редакции Fashion 24 / Фото Pinterest

"Ив Сен-Лоран"

Фильм "Ив Сен-Лоран" – еще один обязательный пункт в списке киномана, который погрузит вас в мир моды. События происходят в Париже в 1958 году. Фильм с первых минут познакомит с Ив Сен-Лораном, юным парнем, которому исполнился 21 год и с триумфом запечатлеет свое имя в мире моды.

Главный герой привлек к себе внимание сразу после первой выпущенной коллекции модной одежды, сумевшей мгновенно ее прославить. Ив Сен-Лорана ждет невероятный успех в моде и основания империи Saint Laurent – самого известного бренда в мире моды.



Лучшие фильмы о моде от редакции Fashion 24 / Фото Pinterest

"Дом Гуччи"

Не можем обойти вниманием фильм "Дом Гуччи". Еще до самой премьеры в объективы папарацци попадали фотографии Леди Гаги, сыгравшей Патрицию Реджани – жену главного героя фильма Маурицио Гуччи, поэтому фотографии только подогревали интерес публики к киноленте Ридли Скотта.

Фильм посмотрели на одном дыхании и невероятно насладились актерской игрой Леди Гаги. Чего только стоят ее обиды! Это отличная кинокартина для эстетов и любителей моды.

Фильм рассказывает об актуальных проблемах – богатстве, любви и предательстве. Сюжет сосредоточен на убийстве Маурицио Гуччи – внука основателя модной империи Gucci. Не раскрывая секретов, советуем посмотреть ленту, чтобы окунуться в повседневную жизнь, которая происходит за закрытыми дверями Дома моды.



Лучшие фильмы о моде от редакции Fashion 24 / Фото Pinterest