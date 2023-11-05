Редакція 24 Каналу підготувала добірку фільмів, які обов'язково має переглянути кожна модниця. Ці стрічки точно сподобаються тим, хто слідкує за трендами та цікавиться fashion-світом.

Читайте також Як виглядає наймодніший светр на осінь: цікаві моделі, які сподобаються всім

"Диявол носить Prada"

Дуже радимо фільм тим, хто хоче зануритися у світ моди та побачити в деталях, в якому ритмі живе американський глянець. Ви точно закохаєтеся у Меріл Стріп, яка ідеально зіграла редакторку журналу Міранду Прістлі та у Енн Гетевей, яка без досвіду роботи стала асистенткою у провідному глянці. Це історія про просту дівчину, яка шукала свій шлях в житті.

Фільм оповитий десятками відомих брендів, тож вам доведеться дуже часто чути знамениті назви – Лагерфельд, Версачі, Шанель, Армані, Кельвін Кляйн та багатьох інших. А ще фільм перенесе вас у далекий 2006 рік, тож ви зможете простежити, яким швидкоплинним є світ моди.

Ця класика світового кінематографа дасть вам розуміння того, що в цьому житті не варто чекати чийогось схвалення. Ви повинні кожного дня прокидатися з розумінням, що ви цінна та неповторна особистість та повинні завжди залишатися вірними собі та власним цінностям.



Найкращі фільми про моду від редакції Fashion 24 / Фото Pinterest

Veruschka

Цей фільм подарував нам шквал дивовижних емоцій, бо ми ніяк не могли від нього відірватися. Легендарна німецька модель Veruschka – людина-мистецтво, яка змінила модну індустрію, прикрашаючи обкладинки журналів 800 разів. Цей документальний фільм-автобіографія нікого не залишить байдужим, адже ця жінка – однозначно любов з першого погляду.

Від її вроди, витонченості та граційності просто неможливо відвести погляд, а непохитний спокій на фотосесіях зі зміями демонструє її сильний характер та безмежну любов до своєї професії, без якої вона не могла й уявити життя.

Фільм ніби нагадує нам, як важливо знайти себе в цьому світі, аби займатися виключно тим, що щодня приноситиме колосальне задоволення.



Найкращі фільми про моду від редакції Fashion 24 / Фото Pinterest

"Секрети Лагерфельда"

У лютому 2019 року увесь світ сколихнула трагічна новина – у вічність відійшов кайзер моди Карл Лагерфельд. Його смерть зачепила за живе кожного, хто знав культового та ексцентричного дизайнера. Документальний фільм "Секрети Лагерфельда" ми переглядали дуже давно, але в нашій пам'яті досі закарбовані феноменальні картинки життя Карла.

Фільм перенесе вас повністю у життя модельєра – його дім, заповнений сотнею книг; гардероб – витриманий повністю у чорних тонах та близьке коло оточення – моделей та дизайнерів, з якими модельєр був у дуже теплих стосунках.

В інтерв'ю дизайнер зазначає, що мав загальну картинку того, яким би мало бути його життя. І щоб отримати його, він готовий був піти на жертви, щоб в результаті отримати бажане. Фільм – глибина, радимо подивитися всім, хто шукає для себе мотивації та натхнення.



Найкращі фільми про моду від редакції Fashion 24 / Фото Pinterest

"Вересневий номер"

Якщо раптом вас закрутив вир осінньої хандри й вам здається, що сили та наснага покидають вас, рекомендуємо фільм "Вересневий номер" з Анною Вінтур у головній ролі, яка очолює глянець Vogue з 1988 року.

Запевняємо вас, ви отримаєте величезну дозу натхнення для того, щоб "увірватися" заново у своє життя так, як це робить Анна – впевнено, виважено та з чітким розумінням того, що ви маєте отримати в кінцевому результаті.

Менше, ніж 1,5 години фільму, занурять вас в модну атмосферу головного глянцю Vogue, який готується до випуску найголовнішого номера в році – вересневого.



Найкращі фільми про моду від редакції Fashion 24 / Фото Pinterest

"Ів Сен-Лоран"

Фільм "Ів Сен-Лоран" – ще один обов'язковий пункт у переліку кіномана, який занурить вас у світ моди. Події відбуваються у Парижі 1958 року. Фільм з перших хвилин познайомить з Ів Сен-Лораном, юним хлопцем, якому виповнився 21 рік, і який з тріумфом закарбує своє ім'я у світі моди.

Головний герой привернув до себе увагу одразу після першої випущеної колекції модного одягу, яка зуміла миттєвого його прославити. На Ів Сен-Лорана чекає неймовірний успіх у моді та заснування імперії Saint Laurent – найвідомішого бренду у світі моди.



Найкращі фільми про моду від редакції Fashion 24 / Фото Pinterest

"Дім Гуччі"

Не можемо оминути увагою фільм "Дім Гуччі". Ще до самої прем'єри в об'єктиви папараці потрапляли світлини Леді Гаги, яка зіграла Патрицію Реджані – дружину головного героя фільму Мауріціо Гуччі, тож світлини лише підігрівали інтерес публіки до кінострічки Рідлі Скотта.

Фільм переглянули на одному подиху та неймовірно насолодились акторською грою Леді Гаги. Чого тільки вартують її образи! Це чудова кінокартина для естетів та любителів моди.

Фільм розповідає про актуальні проблеми – багатство, кохання та зраду. Сюжет зосереджений довкола вбивства Мауріціо Ґуччі – онука засновника модної імперії Gucci. Не розкриваючи секретів, радимо переглянути стрічку, щоб зануритися в повсякденне життя, яке відбувається за закритими дверима Будинку моди.



Найкращі фільми про моду від редакції Fashion 24 / Фото Pinterest