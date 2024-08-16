Будьте осторожны: какую одежду нельзя надевать девушкам с фигурой "песочные часы"

Тип фигуры песочные часы является самым популярным во всем мире, поскольку к нему относятся девушки с изящной талией, пышной грудью и талией. Но даже идеальные пропорции можно испортить, если надеть неудачный наряд.

Девушкам с такой фигурой не стоит перегружать образ лишними деталями, поэтому надо понимать, от каких элементов гардероба надо отказаться.

Читайте также Эта одежда вас старит: 3 антитренда, от которых надо немедленно избавиться

Признаки фигуры "песочные часы"

К основным характеристикам относятся пропорциональные плечи и бедра, которые сочетаются с тонкой талией, а грудь среднего или большого размера добавляют силуэту соблазнительных форм.

Девушки с песочными часами имеют плавные изгибы тела. Главная цель в подборе одежды – подчеркнуть талию и сохранить баланс верха и низа.

Что нельзя одевать девушкам с фигурой "песочные часы"

Объемный верх

Объемные свитера и футболки не только скроют тонкую талию, но и нарушат пропорции фигуры. Лучше все же обращать внимание на приталенные модели.

Мешковатые фасоны

Очень свободный крой приводит к непривлекательной фигуре. Важно выбирать одежду, которая будет подчеркивать изгибы тела.

Горизонтальная полоска

Наряд с такой полоской нарушит баланс силуэта и сделает плечи или бедра визуально шире. Стилисты советуют больше делать ставку на однотонные вещи или вертикальную полоску.

Брюки или джинсы с низкой талией

Такие изделия прячут изящную талию, а вот брюки или джинсы на высокой посадке гораздо лучше подчеркивают прелести фигуры.

Юбка трапеция

Выбирая расклешенные к низу брюки или юбки, вы рискуете сделать фигуру громоздкой. Лучше всего выбирать юбки А-силуэта или прямого кроя.

Облегающая одежда

Фигуре "песочные часы" подходит приталенная одежда, но слишком тесные вещи только подчеркнут недостатки, поэтому стоит избегать очень облегающих платьев или маек.

Многослойные вещи

Много слоев одежды или объемный декор придадут фигуре лишнего объема. Лучше сделайте ставку на лаконичность.