Fendi перевыпустили винтажную сумку Кэрри Брэдшоу из сериала "Секс в большом городе"

9 декабря на стриминговом сервисе HBO Max состоялась премьера сериала "И просто так" – продолжение культового сериала "Секс в большом городе". По этому случаю бренд Fendi решил перезапустить культовую сумку Кэрри Брэдшоу.

В 3 сезоне сериала фиолетовую сумку с пайетками у главной героини украли. Мошенник украл сумку-багет из коллекции осень – зима 1999.

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Новая версия сумки появилась в сериале "И просто так". Актриса Сара Джессика Паркер появилась с ней в третьем эпизоде шоу, посетив стенд-ап выступление коллеги.

Кэрри Брэдшоу дополнила этой сумкой образ из топа в цветные полоски и пышной пудровой юбки.

Кэрри Брэдшоу с сумкой Fendi / Фото из инстаграма

Теперь фиолетовая сумка-багет с пайетками снова появилась в продаже. Правда, как часто бывает с винтажными аксессуарами, которые благодаря кому-то стали легендарными – изделие доступно в лимитированном количестве.

Желающие могут приобрести сумку на официальном сайте Fendi. Такой яркий аксессуар обойдется в 4 300 долларов.

Обновленная сумка-багет от Fendi / Фото из инстаграма