Fashion-школа PUSHKA School бесплатно предоставляет доступ к курсам по созданию 3D-одежды

Школа конструирования и пошива одежды PUSHKA предоставляет украинцам доступ к бесплатным курсам, которые учат студентов создавать 3D-одежду.

Основательница PUSHKA School Ирина Красильникова решила на время войны открыть бесплатный доступ к курсам конструирования одежды. Теперь все желающие имеют прекрасную возможность освоить программу, создающую 3D-одежду.

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Таким образом, школа хочет помочь всем, кто потерял работу, а когда закончится война – внести вклад в экономику Украины. Чтобы получить доступ к курсам, стоит только написать в директ слово "Паляница".

Fashion-школа PUSHKA School предоставляет бесплатный доступ к пакетам "Эконом" курсов: "Clo3D: Базовый курс", "Конструирование: Полное углубление" и "Дизайн-Конструирование одежды" для всех украинцев до 15 апреля.

Программа для создания 3D-одежды Clo3D используется для визуализации будущих коллекций и создания одежды в формате NFT. Базовый онлайн курс позволяет освоить новую профессию в любой точке мира при наличии ноутбука и интернета.

Для тех, кто не имеет доступа к компьютеру, открыты курсы классического конструирования одежды: "Дизайн-конструирование" и "Конструирование: полное углубление". Они продолжаются от одного до девяти месяцев.

Профессия конструктора одежды остается одной из наиболее перспективных в области моды. Спрос на нее увеличивается как в Европе, так и во всем мире, а работодатели, среди которых и мировые модные бренды, предлагают достойную оплату труда. Конструктор не имеет такой привязки к иностранным языкам как другие профессии в индустрии моды.

Pushka School остается международной компанией для всех стран, впрочем, больше не будет работать с россиянами и белорусами.

Сейчас студенты работают над созданием благотворительного NFT-проекта. Средства от продажи диджитал-арта передадут украинской армии, ТрО и пострадавшим от российской орды людям.