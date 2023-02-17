Снайперша Евгения Эмеральд снялась в наряде из коллекции Тины Кароль: впечатляющие фото

Снайперша Евгения Эмеральд с позывным "Жанна д'Арк" снялась в стильной фотосессии. Она примеряла наряды, которые Тина Кароль выпустила в коллаборации с брендом One by One.

Украинская военная и снайперша Евгения Эмеральд в особом состоянии снялась в красивой фотосессии.

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Женщина примерила на себе наряды от украинского бренда One by One из коллекции "Свободны создавать одну историю", которая создавалась в коллаборации с певицей Тиной Кароль.

Каждая приобретенная вещь с коллаборации помогает одеть наших военных девушек на фронте в термобелье. Бренд уже приобрел и отправил на передовую более 200 комплектов термобелья.

Евгения Эмеральд позировала в трикотажном платье цвета хаки, сером кардигане и колготках. Этот наряд дополняет надпись «ВСУ». Также женщина подчеркнула свой округлый животик обжатым платьем в цветные полоски и примерила стильный look, состоявший из белой водолазки, голубых джинсов и светло-коричневого кардигана.

Тина Кароль прокомментировала фотографии военной и отметила, что Евгения очень красивая. Известно, что работа над патриотической коллекцией длилась полгода. Ценовая категория такой коллекции – от 499 до 3999 гривен.



Стильная фотосессия Евгении Эмеральд / Фото с Instagram



Стильная фотосессия Евгении Эмеральд / Фото с Instagram



Стильная фотосессия Евгении Эмеральд / Фото с Instagram



Стильная фотосессия Евгении Эмеральд / Фото с Instagram

Что известно о Евгении Эмеральде

Евгения воспитывает дочь от предыдущих отношений, завершившихся с началом войны.

На войне Эмеральд обрела новую любовь. В День защитников и защитниц Украины, 14 октября, снайперша вышла замуж за военнослужащего, а расписывал их генерал ВСУ.

Уже в конце октября она сообщила о беременности. Тогда призналась, что около 2 месяцев была на фронте в надежде. Супруги ожидают появления девочки. Женщина продолжает служить, но теперь не участвует в боевых действиях.

Теперь для нее сшили специальную военную форму, поскольку раньше форм для беременных в Украине не было. Это сделали волонтеры из благотворительной организации "Землячки. Ukrainian Front". К зиме фонд планирует изготовить еще около 2 тысяч форм для женщин, которые сейчас служат в рядах ВСУ.