Евгений Кот снялся в безупречной фотосессии со своей женой: изысканные кадры

Накануне Нового года украинский танцор и один из членов жюри на шоу "Україна має талант" Евгений Кот снялся в праздничной фотосессии со своей женой Натальей Татаринцевой.

Жена Евгения Кота – четырехкратная чемпионка мира по танцам на пилоне. Недавно она показала свой талант на всю страну, ведь пришла на шоу "Україна має талант". Так о жене звездного танцора узнало еще больше людей.

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Украинский глянец Vogue пригласил знаменитых супругов сняться в новогодней фотосессии.

В интервью изданию Евгений Кот рассказал, что Новый год всегда празднует с друзьями. Из-за того, что они редко видятся из-за сложных рабочих графиков, такие моменты для него особенно ценны. Жена танцовщика также рассказала, что Евгений каждый год переодевается в Деда Мороза и веселит всех вокруг.

Для эффектной съемки гимнастка Наталья Татаринцева примерила короткое шелковое платье кремового цвета на длинный рукав. Ее минималистичный образ дополнили серебристые блестящие туфли-лодочки и элегантная прическа. Стилисты зачесали танцовщице изысканный хвост, а визажисты дополнили look эффектным макияжем.

Рядом с женой Евгений Кот позировал в белой рубашке и сером костюме в клетку.



Роскошная фотосессия Евгения Кота / Фото с Vogue



Роскошная фотосессия Евгения Кота / Фото с Vogue



Роскошная фотосессия Евгения Кота / Фото с Vogue



Роскошная фотосессия Евгения Кота / Фото с Vogue