Дружина Євгена Кота – чотириразова чемпіонка світу по танцях на пілоні. Нещодавно вона показала свій талант на всю країну, адже прийшла на шоу "Україна має талант". Так про дружину зіркового танцюриста дізналося ще більше людей.

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Український глянець Vogue запросив знамените подружжя знятися у новорічній фотосесії.

В інтерв’ю виданю Євген Кот розповів, що Новий рік завжди святкує з друзями. Через те, що вони рідко бачаться через складні робочі графіки, такі моменти для нього особливо цінні. Дружина танцівника також розповіла, що Євген щороку переодягається в Діда Мороза й веселить всіх навколо.

Для ефектної зйомки гімнастка Наталія Татаринцева приміряла коротку шовкову сукню кремового кольору на довгий рукав. Її мінімалістичний образ доповнили сріблясті блискучі туфлі-човники та елегантна зачіска. Стилісти зачесали танцівниці вишуканий хвіст, а візажисти доповнили look ефектним макіяжем.

Поруч з дружиною Євген Кот позував у білій сорочці та сірому костюмі в клітинку.



Розкішна фотосесія Євгена Кота / Фото з Vogue



Розкішна фотосесія Євгена Кота / Фото з Vogue



Розкішна фотосесія Євгена Кота / Фото з Vogue



Розкішна фотосесія Євгена Кота / Фото з Vogue