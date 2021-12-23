Elle Style Awords 2021: Оскар в мире моды наградил стильных и успешных украинцев

21 декабря на ивент-локации Park Hall состоялось награждение премии Elle Style Awords. Победителей определяли путем онлайн-голосования на сайте именитого глянца.

Хедлайнером вечера стала тернопольская группа TVORCHI. За музыкальное настроение отвечали также Дария Суворова и диджей Alex Frey.

Читайте также Стилистка Марина Мартынив рассказала о трендовых новогодних образах: что стоит надеть 31 декабря

Победители престижной премии Elle Style Awords

Социальные проекты – Guzema Foundation;

Fashion-коллаборация – KSENIASCHNAIDER x Have A Rest;

Лучший YouTube-проект года – "Взрослые девочки!" (Маша Ефросинина и Оля Полякова);

Лучший музыкальный проект года – TVORCHI;

Украина – мира – режиссер Таня Муиньо;

Fashion+ – School of Art x Craft by Litkovskaya.

Номинанты премии получили кубки и букеты цветов. На fashion-событиях в безупречных образах красовались такие знаменитости, как Jerry Hail, Катя Сильченко, Lida Lee, Джамала, Маша Ефросинина и другие. За дресс-кодом селебрити пришли в черных и белых платьях.



Elle Style Awords 2021 / Фото из инстаграма

Elle Style Awords 2021 / Фото из инстаграма

Elle Style Awords 2021 / Фото из инстаграма

Elle Style Awords 2021 / Фото из инстаграма

Elle Style Awords 2021 / Фото из инстаграма

Elle Style Awords 2021 / Фото из инстаграма

Elle Style Awords 2021 / Фото из инстаграма

Elle Style Awords 2021 / Фото из инстаграма