В 1926 году родилась Лилибет. Тогда никто и подумать не мог, что она станет королевой, которая будет править Великобританией 70 лет. Ее Величество очаровало весь мир и с детства неоднократно появлялось на обложках разнообразных журналов.

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В фотосессии для авторитетного издания Time королева снималась не менее 10 раз. Впервые, когда ей было всего 8 лет, а последнее фото для этого журнала было опубликовано после смерти королевы. Далее предлагаем пересмотреть все исторические обложки издания, на которых Елизавета II изображена в разные годы своей жизни.

Королева Елизавета II на обложках журнала Time



Елизавета II на обложке Time / Фото Time



Елизавета II на обложке Time / Фото Time



Елизавета II на обложке Time / Фото Time

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Елизавета II на обложке Time / Фото Time



Елизавета II на обложке Time / Фото Time



Елизавета II на обложке Time / Фото Time



Елизавета II на обложке Time / Фото Time



Елизавета II на обложке Time / Фото Time



Елизавета II на обложке Time / Фото Time