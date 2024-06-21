С кудрями в красивом наряде: Елена Зеленская появилась во Львове

Первая леди Елена Зеленская приехала во Львов и посетила комплекс протезирования, реабилитации и психологической поддержки Superhumans Септег. В медицинском центре она появилась в красивом образе.

Елена Зеленская приезжала в прошлом году на открытие комплекса Superhumans, основанного в коллаборации с Минздравом Украины. В своей инстаграм-сообщении жена президента отметила, что гордится тем, что причастна к центру Superhumans.

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Она отметила, как сильно вырос комплекс всего за один год и уже стал известным во всем мире.

Это полноценный реабилитационный городок, в который входит палатный фонд на 70 коек, хирургическое отделение с технологическими операционными, отделение восстановления слуха,

– написала Зеленская.

Первая леди добавила, что в медицинском комплексе уже провели более 100 сложных операций, установили более 600 протезов, которые изготовили в лаборатории 3D-печати.

Образ Елены Зеленской во Львове

Первая леди приехала во Львов в элегантном и красивом образе. Елена Зеленская надела кремовую удлиненную рубашку на пуговицах и с поясом на талии, которую дополнила черными брюками палаццо и черными туфлями-лодочками на каблуках.

Жена президента сделала интересную прическу и появилась в медицинском центре с распущенными волосами, которые уложила в кудри. Образ первой леди дополняли золотистые серьги-капли и, как всегда, безупречный макияж, который подчеркивал ее красоту.



Стильный ауфит Елены Зеленской / Фото из инстаграма первой леди



Красивый образ Елены Зеленской / Фото из инстаграма первой леди

Елена Зеленская уже успела анонсировать, что следующий Superhumans будет в Одессе, на базе Одесского национального медицинского университета, при поддержке правительства Франции. Его открытие запланировано на 2025 год.