Олена Зеленська приїжджала минулого року на відкриття комплексу Superhumans, заснованого в колаборації з МОЗ України. У своєму інстаграм-дописі дружина президента зазначила, що пишається тим, що є причетною до центру Superhumans.

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Вона зазначила, як сильно виріс комплекс всього за один рік та вже став відомим у всьому світі.

Це повноцінне реабілітаційне містечко, до якого входить палатний фонд на 70 ліжок, хірургічне відділення з технологічними операційними, відділення відновлення слуху,

– написала Зеленська.

Перша леді додала, що в медичному комплексі вже провели понад 100 складних операцій, встановили понад 600 протезів, які виготовили у лабораторії 3D-друкування.

Образ Олени Зеленської у Львові

Перша леді приїхала до Львова в елегантному та красивому образі. Олена Зеленська одягнула кремову подовжену сорочку на ґудзиках та з поясом на талії, яку доповнила чорними штанами палаццо та чорними туфлями-човниками на підборах.

Дружина президента зробила цікаву зачіску та з’явилася у медичному центрі з розпущеним волоссям, яке вклала в кучері. Образ першої леді доповнювали золотисті сережки-каплі та, як завжди, бездоганний макіяж, який підкреслював її красу.



Стильний ауфіт Олени Зеленської / Фото з інстаграму першої леді



Красивий образ Олени Зеленської / Фото з інстаграму першої леді

Олена Зеленська вже встигла анонсувати, що наступний Superhumans буде в Одесі, на базі Одеського національного медичного університету, за підтримки уряду Франції. Його відкриття заплановано на 2025 рік.