Нежно держались за руки: супруги Зеленские очаровали совместным выходом

Президент Украины Владимир Зеленский пришел со своей супругой на выставку Аллы Горской "Боривитер" в Украинском доме. Супруги выбрали наряды в черных цветах. На кадрах они предстали нежно держась за руки.

Первая леди Елена Зеленская часто посещает выставки и художественные центры. На этот раз она пришла на выставку "Боривитер" художницы-шестидесятницы Аллы Горской. В подборке фото жена президента показала несколько фото сделанных в Украинском доме и призвала желающих посетить выставку.

Смотрите также Впервые за три года: Елена Кравец вспомнила, как встретилась с Зеленской во время большой войны

""Боривитер" продлится до 28 апреля, и это хорошая возможность познакомиться (а для кого-то – углубиться) с важным пластом нашей культуры. Потому что когда, как не сейчас, изучать свое прошлое, чтобы понимать, за какое будущее мы боремся", – написала Елена Зеленская.

Образ супругов Зеленских

Президент Украины уже более 2 лет не меняет своего стиля и надевает вместо костюмов удобные свитшоты и футболки в черном или милитари оттенке. С женой в художественный центр он пришел в черном свитшоте с вышитым гербом Украины на груди и дополнил образ брюками цвета хаки.

Первая леди надела черный классический костюм, состоящий из жакета и брюк. Под низ Елена Зеленская надела голубую рубашку, расстегнув передние пуговицы, чтобы сделать образ более расслабленным. Жена президента распустила волосы и сделала макияж с акцентом на черные стрелки на веках. На фотографиях супруги нежно держались за руки.

Последние образы первой леди