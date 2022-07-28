В молочном костюме от украинского бренда: стильная Елена Зеленская пришла на интервью

Первая леди Украины на интервью с Пирсом Морганом избрала элегантный смотр. Она предстала в молочном костюме от украинского бренда.

На днях в Украину приехал британский журналист Пирс Морган, взявший интервью у президента и первой леди. На встречу с журналистом она предстала в элегантном образе.

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Образ Елены Зеленской

Первая леди Украины позировала перед камерами в молочном костюме украинского бренда BOBKOVA. Он состоял из широких брюк и длинного жакета с воротничком. Широкий пояс удачно подчеркивал талию Елены Зеленской.

Жена президента соединила наряды с серебристо-серыми туфлями с острым носком. Она распустила и выровняла волосы, а на лице сделала макияж с акцентом на губах.



Елена и Владимир Зеленские / Фото с инстаграма бренда

, Елена и Владимир Зеленские дали развернутое интервью о политике и их отношениях. Во время разговора произошел забавный момент

Представители бренда BOBKOVA прокомментировали возможность "одевать" первую леди.

В 2022 году мы столкнулись с самым ужасным, что могло произойти в цивилизованном мире. Но мы не сдаемся. Мы отчаянно боремся за свое будущее, и весь мир показывает, что любовь и поддержка не имеют границ.

– написали в сети.

"Для нас большая честь одевать нашу первую леди Елену Зеленскую и поддерживать ее в ежедневной борьбе за лучшее будущее. Мы благодарим наш замечательный коллектив BOBKOVA, который с первых дней войны не отчаялся, сплотился и продолжает творить".