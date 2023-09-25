В костюмах от украинского дизайнера: Елена Зеленская очаровала стильными образами в Канаде
Источник:Елена Зеленская
На днях Елена и Владимир Зеленские посетили с рабочим визитом Канаду. Для встреч с премьер-министром страны Джастином Трюдо и генерал-губернатором Мэри Саймон и ее мужем Витом Фрейзером первая леди Украины подобрала элегантные наряды.
В обоих образах Зеленская объединила вещи от украинских дизайнеров. В частности, она выбрала костюмы от GASANOVA и брошь от Руслана Багинского.
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Аутфиты Елены Зеленской для поездки в Канаду
Парламент жена президента Украины посетила в черном брючном костюме от отечественного бренда GASANOVA. Образ состоял из классического жакета с двумя темно-серыми полосами, которые придали пиджаку уникальности, и черных широких брюк. Женщина также надела черные лодочки и добавила минималистические украшения.
На встрече, которая состоялась в Оттаве, с Мэри Саймон и Витом Фрейзером первая леди предстала в костюме песочного цвета. Он также состоял из жакета и брюк, однако у верха костюма был нестандартный крой, который делал акцент на талии знаменитости. Кроме того, Елена Зеленская добавила брошь от Руслана Багинского в виде Евшан-зелья. Образ она дополнила коричневыми замшевыми каблуками и серьгами.
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Предыдущие образы Елены Зеленской
- В Джорджтаунский университет первая леди Украины пришла в белой вышиванке нестандартного кроя с объемными рукавами. Ее она соединила с черными брюками-палацо и поясом с серебряной пряжкой в тон к штанам. Минималистичные серьги и кулон украшали ее ансамбль, а черные туфли на шпильке добавляли нотки изящности.
- На официальный визит в Белый дом Елена Зеленская одела брючный костюм молочного цвета, состоящий из штанов прямого кроя и приталенного пиджака с накладными карманами и воротником-стойкой. Она дополнила свой look золотой брошью в форме карты Украины.
- Для выхода в Метрополитен-музей в Нью-Йорке супруга президента вибрала брючный костюм-тройку серого цвета, который состоял из пиджака, жилетки и брюк-палацо. К костюму Зеленская добавила символическую брошь в виде знаменитого петушка из Бородянки, который стал олицетворением стойкости и несокрушимости украинского духа.