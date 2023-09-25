В костюмах от украинского дизайнера: Елена Зеленская очаровала стильными образами в Канаде

На днях Елена и Владимир Зеленские посетили с рабочим визитом Канаду. Для встреч с премьер-министром страны Джастином Трюдо и генерал-губернатором Мэри Саймон и ее мужем Витом Фрейзером первая леди Украины подобрала элегантные наряды.

В обоих образах Зеленская объединила вещи от украинских дизайнеров. В частности, она выбрала костюмы от GASANOVA и брошь от Руслана Багинского.

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Аутфиты Елены Зеленской для поездки в Канаду

Парламент жена президента Украины посетила в черном брючном костюме от отечественного бренда GASANOVA. Образ состоял из классического жакета с двумя темно-серыми полосами, которые придали пиджаку уникальности, и черных широких брюк. Женщина также надела черные лодочки и добавила минималистические украшения.

На встрече, которая состоялась в Оттаве, с Мэри Саймон и Витом Фрейзером первая леди предстала в костюме песочного цвета. Он также состоял из жакета и брюк, однако у верха костюма был нестандартный крой, который делал акцент на талии знаменитости. Кроме того, Елена Зеленская добавила брошь от Руслана Багинского в виде Евшан-зелья. Образ она дополнила коричневыми замшевыми каблуками и серьгами.

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Предыдущие образы Елены Зеленской