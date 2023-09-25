В обох образах Зеленська поєднала речі від українських дизайнерів. Зокрема, вона обрала костюми від GASANOVA та брошку від Руслана Багінського.
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Аутфіти Олени Зеленської для поїздки в Канаду
У парламент дружина президента України завітала в чорному штанному костюмі від вітчизняного бренду GASANOVA. Образ складався з класичного жакета з двома темно-сірими смугами, які додали піджаку унікальності, та чорних широких штанів. Жінка також взула чорні підбори-човники та додала мінімалістичні прикраси.
Водночас на зустрічі, яка відбулася в Оттаві, з Мері Саймон та Вітом Фрейзером перша леді постала в костюмі пісочного кольору. Він також складався з жакета та штанів, проте верх костюма мав нестандартний крій, який робив акцент на талії знаменитості. Крім того, Олена Зеленська додала брошку від Руслана Багінського у вигляді Євшан-зілля. Образ вона доповнила коричневими замшевими підборами та сережками.
Для перегляду фото гортайте направо:
Попередні образи Олени Зеленської
- У Джорджтаунський університет перша леді України завітала в білосніжній вишиванці нестандартного крою з об'ємними рукавами. Її вона поєднала з чорними штанами-палацо та паском зі срібною пряжкою в тон до штанів. Мінімалістичні сережки та кулон прикрашали її ансамбль, а чорні туфлі на шпильці додавали нотки витонченості.
- На офіційний візит до Білого дому Олена Зеленська одягнула штанний костюм молочного кольору, який складається зі штанів прямого крою та приталеного піджака з накладними кишенями та коміром-стійкою. Вона доповнила свій look золотою брошкою у формі карти України.
- Для виходу в Метрополітен-музей, що в Нью-Йорку, дружина президента обрала штанний костюм-трійку сірого кольору, який складався з піджака, жилетки та штанів-палацо. До костюма Зеленська додала символічну брошку у вигляді знаменитого півника з Бородянки, який став уособленням стійкості та незламності українського духу.