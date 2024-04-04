Елена Зеленская предстала на обложке словенского журнала: фото первой леди

Первая леди Украины Елена Зеленская стала главной героиней словенского издания OnaPlus. Супруга президента украсила собой обложку, представ перед камерой фотографа в роскошном образе.

Елена Зеленская уже не впервые появляется на обложках иностранных журналов. Ранее она появилась на обложке глянцевой газеты Saturday, которая выходит в Великобритании уже более 200 лет. Также появилась на обложке американского журнала Time и украшала собой украинские глянцы Vogue и ЕІІе.

Читайте также Нежно держались за руки: супруги Зеленские очаровали совместным выходом

Недавно словенский журнал OnaPlus решил сделать интервью с первой леди Украины и пригласили ее стать главной героиней обложки нового номера.

Образ Елены Зеленской

Первая леди предстала перед камерой фотографа Антона Кулаковского в черном изысканном наряде. Она надела черный жакет без воротника и пуговиц. Ее изысканный аутфит дополнили только золотые серьги и безупречная прическа с волнами и легкий макияж с акцентом на тонкие черные стрелки и коричневые губы.

Образ Елены Зеленской дополнила брошь в виде золотого колоска. Первая леди обожает такие аксессуары, а ее стилист Натали Каменская всегда подбирает броши, которые подойдут к ее брючным костюмам.

Журнал OnaPlus украсил даже название издания и главные месседжи из интервью в голубовато-желтом цвете – как флаг Украины.



Елена Зеленская на обложке словенского журнала / Фото OnaPlus

На сайте словенский журнал отмечает, что в то время, когда российское вторжение всколыхнуло Украину 2022 году, Елена Зеленская превратилась в непоколебимый образ надежды и решимости.

"Ее преданность делу, чтобы облегчить страдания украинского народа и усилия по международной поддержке, вывели ее в авангард как ключевого игрока на национальной и международной арене", – говорится в издании.

Сама же Елена Зеленская в своем инстаграме также опубликовала небольшой отрывок из интервью и отметила, что победа Украины нужна каждому нормальному человеку мира, если он хочет оставаться человечным и жить в безопасности.