Джулия Фокс сделала сумку из джинсов: впечатляющий образ бывшей девушки Канье Уэста

Актриса Джулия Фокс не собирается после развода с Канье Уэстом оставаться в тени. Она уже начала поражать стритстайл-фотографов не только нарядом, но и аксессуарами.

Во вторник, 22 февраля, в Милане началась Неделя моды, которая продлится до понедельника, 28 февраля. На модное событие прилетают знаменитые модели и звезды со всего мира. Не обошла вниманием показы дизайнеров с новыми коллекциями эксвозлюбленная Канье Уэста Джулия Фокс.

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В конце января актриса приезжала с Канье Уэстом на кутюрную Неделю моды в Париж, а теперь находится в Милане сама. 32-летняя знаменитость, вероятно, еще поразит фанатов своими образами, которые подготовит для показов, впрочем, на улицах столицы моды, Джулия уже сумела удивить поклонников своим необычным аутфитом.

Образ Джулии Фокс

Сначала папарацци заметили звезду на выходе из аэропорта. Знаменитость прилетела из Нью-Йорка с двумя большими чемоданами. Для полета в самолете актриса выбрала черный корсет и темно-серые брюки с разрезами. Джулия сделала хвост и дополнила образ золотистыми серьгами-кольцами и коричневыми солнцезащитными очками.

Больше всего внимание фанатов приковала ее куртка. Джулия Фокс надела синюю куртку от Yeezy x Gap, которая стоит 200 долларов.



Джулия Фокс прилетела в Милан / Фото из инстаграма



Джулия Фокс прилетела в Милан / Фото из инстаграма

После заселения в отель актриса отправилась на прогулку по Милану. Звезда заменила свой предыдущий корсет на еще более откровенный – с пуговицами и более открытой зоной декольте. Бывшая Канье Уэста снова надела синюю куртку от бренда рэпера и дополнила свой look необычным аксессуаром.

Джулия хорошо знает, как приковать к себе внимание прессы, поэтому прибегла к новой эксцентричной выходке. Актриса выбрала вместо сумки обычные голубые джинсы с завязанными штанинами в виде ручки. Смотрится такое изделие очень необычно, но интересно и оригинально.



Джулия Фокс прилетела в Милан / Фото из инстаграма



Джулия Фокс прилетела в Милан / Фото из инстаграма

Что известно о Джулии Фокс

Наибольшую известность актриса получила благодаря съемкам в фильме "Неограненные алмазы". В ленте ее партнером был известный актер Адам Сэндлер.

О ее личной жизни известно немного. Она встречалась с пилотом Питером Артемьевым, от которого родила первенца год назад. С мужем актриса разошлась и воспитывает ребенка самостоятельно.

Новую волну признания Джулии Фокс принес кратковременный роман с Канье Уэстом. После выходов на Неделе моды в Париже о ней начали писать все модные издания мира. Образы Джулии Фокс часто сравнивали с аутфитами Ким Кардашян. Но несмотря на это, актриса недавно открыла модный показ в Нью-Йорке и снялась в объективе известного фотографа Юргена Теллера.