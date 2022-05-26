Джорджина Родригес совершила первый светский выход после смерти новорожденного сына

28-летняя светская львица Джорджина Родригес впервые появилась на публике после смерти новорожденного сына и рождении дочери. Для своего первого светского выхода испанская танцовщица выбрала Каннский кинофестиваль.

Уже 9 дней красная дорожка Каннского кинофестиваля изобилует множеством гостей из разных уголков мира. Каждый день какая-то часть гостей возвращается домой, а какая-то часть только впервые появляется во Французской Ривьере.

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25 мая на красной дорожке появились Эльза Госк, Изабель Гулар, Адриана Лима, Мэй Маск, Белла Хадид и многие другие звезды. Впервые свой светский выход совершила партнерша известного футболиста Криштиану Роналду и мать его детей Джорджина Родригес.

Первый светский выход Джорджины Родригес

Джорджина Родригес прилетела в Канны на один день. Накануне вечером светская львица прилетела на личном самолете форварда "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

Джорджина приковала к себе внимание папарацци в черном кожаном комбинезоне и лакированных туфлях. Образ знаменитости дополнили широкие очки и оранжевая сумка Hermes из крокодиловой кожи.



Джорджина Родригес прилетела в Канны / Фото с Getty Images

Это впервые после рождения дочери и смерти новорожденного сына Джорджина появилась на светском закате. До этого молодая мамочка находилась рядом со своими детьми и не совершала никаких выходов в свет.

В апреле португальский футболист Криштиану Роналду сообщил, что их с Джорджиной новорожденный сын скончался. Девочка выжила. В октябре пара объявила о беременности Родригес, поэтому весь мир ждал появления обоих малышей. Это должны быть двойняшки, однако при рождении мальчик не выжил.

На красную дорожку возлюбленная Криштиану Роналду вышла в молочном блестящем платье с глубоким декольте и большим разрезом на ноге. Платье тоже было дополнено небольшим шлейфом. Все платье было покрыто тысячами блестящих кристаллов. Дополнили образ серебристые босоножки на каблуке.

Джорджина обожает ювелирные изделия, поэтому подобрала для себя объемные каплевидные серьги из изумруда. Стилисты вложили волосы девушки в элегантный пучок, а визажисты подчеркнули красоту нежным макияжем в коричневых тонах.



Джорджина Родригес прилетела в Канны / Фото с Getty Images

Светская львица посетила премьеру фильма "Элвис" – биографический фильм об Элвисе Пресли и отправилась домой. Джорджина поблагодарила Канны и опубликовала несколько фото из самолета, которым она постоянно летает в разные страны.