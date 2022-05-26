Вже 9 днів червона доріжка Каннського кінофестивалю рясніє величезною кількістю гостей з різних куточків світу. Щодня якась частина гостей повертається додому, а якась частина лише вперше з’являється у Французькій рив’єрі.

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25 травня на червоній доріжці з’явилися Ельза Госк, Ізабель Гулар, Адріана Ліма, Мей Маск, Белла Хадід та багато інших зірок. Вперше свій світський вихід здійснила партнерка відомого футболіста Кріштіану Роналду та матір його дітей Джорджина Родрігес.

Перший світський вихід Джорджини Родрігес

Джорджина Родрігес прилетіла в Канни на один день. Напередодні ввечері світська левиця прилетіла на особистому літаку форварда "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду.

Джорджина прикувала до себе увагу папараці у чорному шкіряному комбінезоні та лакованих туфлях-човниках. Образ знаменитості доповнили широкі окуляри та оранжева сумка Hermes з крокодилячої шкіри.



Джорджина Родрігес прилетіла в Канни / Фото з Getty Images

Це вперше після народження доньки та смерті новонародженого сина Джорджина з’явилася на світському заході. До цього молода матуся перебувала поруч зі своїми дітьми та не здійснювала жодних виходів у світ.

Довідка. У квітні португальський футболіст Кріштіану Роналду повідомив, що їхній з Джорджиною новонароджений син помер. Дівчинка вижила. У жовтні пара оголосила про вагітність Родрігес, тож увесь світ чекав на появу обох малят. Це мали бути двійнята, однак при народженні хлопчик не вижив.

На червону доріжку кохана Кріштіану Роналду вийшла у молочній блискучій сукні з глибоким декольте та чималим розрізом на нозі. Плаття також було доповнене невеличким шлейфом. Уся сукня була вкрита тисячами блискучих кристалів. Доповнили образ сріблясті босоніжки на підборах.

Джорджина обожнює ювелірні вироби, тож підібрала для себе об’ємні каплевидні сережки зі смарагду. Стилісти вклали волосся дівчини в елегантний пучок, а візажисти підкреслили красу ніжним макіяжем в коричневих тонах.



Джорджина Родрігес прилетіла в Канни / Фото з Getty Images

Світська левиця відвідала прем’єру кінокартини "Елвіс" – біографічного фільму про Елвіса Преслі та відправилася додому. Джорджина подякувала Каннам та опублікувала кілька фото з літака, яким вона постійно літає в різні країни.