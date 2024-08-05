Джорджина Родригес испортила образ старомодными вещами: что надела девушка футболиста

Известная инфлюенсерка и девушка футболиста Криштиану Роналду имеет довольно специфический вкус в одежде, поэтому иногда может перестараться с выбором вещей и примерить на себе что-то из той одежды, которая уже давно вышла из моды.

У Джорджины Родригес, как и у многих других знаменитостей, есть своя огромная гардеробная с одеждой разных коллекций от разных брендов. В сериале "Я Джорджина" был показан огромный гардероб модницы, который она держит на многих рейлах.

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Очевидно, даже у такой известной трендсеттерки, как Джорджины Родригес, могут храниться среди коллекций элементы гардероба, которые уже отжили свое. Недавно звезда инстаграма опубликовала фото с Криштиану, на котором предстала в одежде, которая уже давно не носят ни стилисты, ни модные девушки.

Новый образ Джорджины Родригес

Инфлюенсерка надела бежевый топ, который подчеркнул ее пышный бюст. К нему она подобрала короткие джинсовые шорты с разрезами, которые довершила черным кожаным поясом с золотой пряжкой от Hermes. Длина мини действительно актуальна в этом сезоне, впрочем именно такой фасон шорт уже давно вышел из моды.

Девушки выбирают для себя трикотажные шорты или варианты из атласа, или шелка. Но несмотря на короткую длину актуальными остаются бермуды и удлиненные шорты или baggy модели.

Образ Джорджина решила дополнить кремовыми лакированными туфлями с заостренным носком на высоком каблуке. Такая обувь тоже была модной много лет назад. Сейчас основной акцент модницы делают на туфлях-лодочках или слингбэках.

Как всегда, выход инфлюенсерка дополнила мини-версией сумки Hermes маслянистого оттенка. Футболист Криштиану Роналду позировал в стильном сером костюме и белых кроссовках.

Это уже не впервые Джорджина прибегает к таким конфузам. Ранее по неосторожности возлюбленная Криштиану Роналду испортила свой образ. Она надела под коричневое платье из тонкого материала – белый бюстгальтер, который сильно просвечивался.