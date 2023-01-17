Девушка Криштиану Роналду надела антитрендовую шубу-гусеницу в Саудовской Аравии: фото образа

Девушка и мать детей португальского футболиста Криштиану Роналду любит дорогую и эффектную одежду. При всех люксовых новинках в своем гардеробе Джорджина Родригес в Саудовской Аравии примеряла антитрендовую шубу-гусеницу.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес недавно перебрались жить в столицу Саудовской Аравии – Эр-Рияд. И пока португальский футболист вливается в новую команду саудовского "Аль-Насра", его девушка примеряет стильные образы.

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Джорджина Родригес обожает наряды от премиальных брендов. В ее коллекции одежды есть вещи от самых знаменитых мировых дизайнеров. И хотя модель появляется на светских заходах в вещах из последних коллекций, но все же смогла допустить модную ошибку в своем образе.

Уже много лет все модные критики пишут об антитрендовой вещи – шубе-гусенице. Кажется, среди антитрендовых вещей эта верхняя одежда занимает первую позицию.

Джорджина Родригес надела обжатое платье с драпировкой, которое довершила серебристыми босоножками на высокой платформе и каблуке. До этого образа знаменитость, как всегда, выбрала сумку любимого бренда Hermès.

Следует отметить, что девушка футболиста выгуляла одну из самых дорогих моделей сумок. Джорджина вышла в свет с сумкой Himalaya Birkin, выполненной в белых и серых тонах, имитирующей Гималайские горы.

Но даже самая дорогая сумка из кожи крокодила не сумела стать изюминкой образа, поскольку модель примеряла сверху коричневую шубу-гусеницу, сумевшую испортить весь образ.

Джорджина уже не в первый раз нарушает модные правила. Ранее она публиковала фото с самолета не только в той же шубе, но и белой антитрендовой шапке с помпоном, которая уже давно считается не модной, а стилисты советуют заменять такие шапки минималистическими бинами.